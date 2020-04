Agentia Funerare Paul, ajutorul de nadejde in momente de tristete

Pierderea unei persoane dragi sau apropiate reprezinta un moment de mare cumpana in viata fiecaruia dintre noi.

In acesta situatie, serviciile funerare isi propun sa intinda o mana de ajutor tuturor celor indurerati, care nu dispun de timpul si logistica necesara pentru a se ocupa, asa cum se cuvine, de toate procedurile preliminare unei inmormantari.

Cum se va ajuta o firma de servicii funerare?

Procedurile preliminare inmormantarii presupun un lung sir de drumuri si acte ce trebuie intocmite si emise.

In ziua de astazi, timpul este pretios pentru fiecare dintre noi. Locul de munca extrem de solicitant, activitatile cotidiene extrem de numeroase si solicitante, sunt doua dintre piedicile pe care familia defunctului le intampina in demersul sau de a-l conduce pe cel decedat pe ultimul drum.

In acest context, firmele care se ocupa cu furnizarea de servicii funerare non stop au intrat pe piata autohtona, tocmai pentru a raspunde acestei solicitari spinoase venite din partea clientilor supra aglomerati cu solicitarile zilnice.

Unul dintre cei importanti jucatori de pe piata din Bucuresti si din Ilfov este si agentia funerara AdySim.

De la sicrie, coroane, accesorii si monumente funerare si pana la transportul cu dricuri dotate la standard occidental, pachetele oferite de agentiile funerare care se respecta indeplinesc criteriile standard nationale si europene pentru ca ritualul conducerii pe ultimul drum a defunctului sa fie realizata in conditii cat mai decente.

De ce sa apelam la serviciile unei agentii funerare?

In momentul in care ne gandim sa apelam la serviciile funerare ale unei agentii specializate, este de preferat sa avem in vederea mai multe aspecte.

Economia de timp este unul din criteriile fundamentale care demonstreaza eficienta si profitabilitatea alegii unei astfel de oferte.

Transportul funerar este un al doilea criteriu important si un avantaj major pe care il prezinta ajutorul dat de firmele care se ocupa cu furnizarea unor servicii de inalta calitate. Companiile dispun de logistica ultramoderna, iar parcul auto este dotat cu masini performante, echipate special pentru a conduce defunctul pe ultimul drum, dar si cortegiul aflat in urma sa,

Profesionalismul, seriozitatea, rapiditatea sunt trei dintre calitatile esentiale care se regasesc principalele agentii funerare. Asadar, solicitantul va adresa telefonic sau electronic intentia de colaborare, iar agentia va raspunde cu celeritate solicitarii in cel mai scurt timp posibil, in functie de disponibiliate si de zona de domiciliu a celui decedat.

Serviciile funerare-acum si la preturi imbatabile

Pentru foarte multi dintre romani, ritualul inmormantarii este destul de costisitor. Masinile, sicriele, coroanele si accesoriile adiancente ( crucea ce se aseaza la capataiul mortului, cea care este purtata inaintea cortegiului, candelele, lumanarile, tamaia) sporesc considerabil costurile legate de inmormantare.

Cu toate acestea, agentiile care se ocupa cu furnizarea de servicii funerare, precum AdySim, si-au propus sa ofere alternative mult mai avantajoase persoanelor cu o situatie materiala precara.

Dincolo de faptul ca dispun de un medic legist responsabil de constatare decesului sau cu obtinerea certuficatului de la Primarie, agentiile ce ofera servicii funerare non- stop lanseaza permanent, pachete sociale, economice si extra. Toaletarea, inbalsamarea si asigurarea costumului complet de inmormantare, accesoriile funerare si asezarea defunctului in sicriu se numara sunt, de cele mai multe ori, incluse in pachetele sociale, basic, ori in cele de lux.