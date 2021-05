Editoriale Fotini Samarineanca dialoghează cu Dumnezeu Marius Matei Share









📌Omenirea este legată de Hristos mai mult decât de oricine altul. Grija cea mai mare a unui discipol este mântuirea sufletului. Hristos devine Oaspete al casei fiecărui ucenic. Dumnezeu îi duce pe alt plan pe cei ce Îl întâlnesc. Aceștia abandonează forma restrânsă a existenței. Trăirea unei lipse îi deschide adesea către Dumnezeu. Hristos devine om pentru a mântui omenirea. Hristos este mai presus de Moise sau de oricare alt om. Numai Jertfa Lui aduce iertarea păcatelor. Numai Sfânta Euharistie ne asigura viața veșnică. Hristos ne îndeamnă la sfințenie, la bunatate, la dragoste, la intoarcerea obrazului. Hristos in mijlocul nostru! Dumnezeu ne iartă că L-am înșelat, știe că Îl iubim, că nu vom recidiva și că nu Îl vom părăsi. Din ce motiv nu Îl lăsăm să ne iubească? Dumnezeu ne iubește și când suntem slabi și vrea să lucrăm pentru El cu iubire. Să Îi dăm o inimă gata să Îl iubească oricând și până la capăt. Uităm adesea că nu merităm nimic din ceea ce avem. Nu este meritul nostru, este milostivirea divină. Dupa Rusalii, Fotini a fost botezată de către apostoli. Împreună cu cei doi fii și cele 5 surori. Intervine persecuția lui Nero. Fotini era în Cartagina, împreună cu fiul cel Mic, Iosi. Fiul cel mare, Victor, era soldat în armata romană. Ca soldat, este trimis să îi persecute pe creștini și să își convingă mama și fratele să nu mai propovăduiască creștinismul. Fotini merge la Roma. O convertește pe Domnina, fiica lui Nero. Toata familia samarinencei este supusă la chinuri, dar scapă nevătamați. Sunt întemnițați 3 ani. Apoi martirizați, pe 26 februarie, ziua lor de pomenire până azi, alături de Duminica a IV-a după Paști. Bucură-te făclia înțelepciunii, luminată de Soarele cel veșnic! De Dumnezeu să ne amintim şi să nu Îl uităm niciodată, pentru că fără El nu putem fi fericiţi, nu putem face absolut nimic. Există Leacul Nemuririi (Împărtăşania). Împărtăşania necesită smerenie, pregătire, virtute, părăsirea patimilor. Cea mai mare ispită este amânarea binelui. Să Îl copleșim pe Dumnezeu cu binele făcut de noi, ca să nu scormonească în gunoiul nostru. În dialogul cu Dumnezeu, nu există spațiu pentru individualism. Tatăl stă cu drag de vorbă cu copiii, iar copiii cu tatăl lor. Tot aşa şi Dumnezeu grăieşte cu drag sufletelor credincioase prin Sfintele Scripturi. Pr. Marius Matei

Tags:

Marius Matei Preot in Floresti, jud. Cluj. Autor al cărții "Harta credinței. Meditații catehetice pentru copii și adulți", Editura Lumea credinței, București, 2020.

1

Previous Article Amintiri din veșnicie