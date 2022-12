Noutatea Anului Nou

Lipsa noastră de credinţă nu are cum să nască decât groază. Doar o credinţă puternică elimină această groază. Un om îngrozit nu are cum să fie fericit. Deci, doar o credinţă puternică naşte fericirea, iată silogismul veşniciei.

Fără credinţă, ne târâm de colo până colo, fără bucurie, fără ţintă, fără linişte, fără nimic. Abia prin credinţă dobândim totul, instant sau treptat, de la caz la caz. Cert este că doar credinţa asigură fericirea, atât aici, cât – mai ales – Dincolo. De ce face credinţa asta? Pentru că Hristos a pătimit pe Cruce în locul nostru, pentru ca noi să devenim liberi faţă de patimi. adică, nu este o credinţă oarecare, aleatorie, ci este fidelitatea faţă de Cel ce s-a răstignit pentru noi.

Hristos vrea să Îl recupereze pe Iuda. La Cina cea de Taină, Hristos îi întinde lui Iuda o bucată de pâine. Iată un gest de familiaritate şi de iubire. O încercare de a-i deschide sufletul spre pocăinţă. Deşi îi întinde Pâinea, deşi Se întinde pe Sine, Iuda preferă să audă zornăitul banilor. Îl preocupa mai mult banul, decât Pâinea. Era supărat că mirul de 300 de arginţi din casa lui Simon fariseul, fostul lepros, a fost “risipit”, fără ca el să poată fura măcar o zecime din preţ. Dar recuperează imediat aceeaşi sumă: Simon fariseul îl pune în contact cu conspiratorii, care îi oferă imediat preţul. Exact suma cu care era vândut un sclav în piaţă. Paradoxal este că Iuda primeşte şi Pâinea, nu o refuză. Aici intervine ipocrizia, dincolo de trădare: se împărtăşeşte cu nevrednicie. Cât de mulţi dintre puţinii care se împărtăşesc azi nu facem la fel? Dacă s-ar fi pocăit, Iuda putea fi iertat. Doar şi Petru se lepădase şi a fost reprimit. Atât Iuda, cât şi Adam, puteau să îşi ceară iertare, să părăsească păcatul, nu să îl justifice.

După ce L-a vândut pe Hristos, Iuda nu s-a mai putut ruga.

Nu simţim la fel seară de seară, parcă ceva ne opreşte de la rugăciune? Oare nu trădarea noastră zilnică, oare nu lipsa carităţii? Încă o imagine salvatoare: leproşii izolaţi în câmp. Noi, izolaţi de lepra păcatelor. Asediaţi de propriile păcate. Un copil mic mă întreba azi dimineaţă disperat: Părinte, vom fi atacaţi? Poate acum este momentul să înţelegem cât de atacaţi suntem azi. Să pricepem cu numai rupând-o cu păcatul putem spera la pace. Ne luptăm cu păcatele şi vom birui, cu ajutorul lui Dumnezeu. Leproşii izolaţi în câmp îşi pun nădejdea în Hristos, iar Acesta nu îi dezamăgeşte.

Jar, cel vindecat la scăldătoarea Vitezda este primul care îl pălmuieşte pe Hristos la proces (Caiafa îi promisese beneficii).

Oare noi nu am fost vindecaţi de către Hristos? De câte ori nu ne-a salvat El din ghearele morţii? Acum poate trebuia să fim morţi. Ceea ce trăim acum este un bonus, o şansă să ne pregătim pentru adevărata Destinaţie. Pregătindu-ne de Spovedanie, să ne cercetăm dacă am săvârşit şi aceste fapte de trădare: am fost lacomi, am făcut compromisuri, ne-am dorit o ascensiune în carieră cu orice preţ, ne-am lepădat de credinţă. Veţi spune că este imposibil un astfel mod de viaţă. Aveţi dreptate, dar iubirea este combustibilul pentru imposibil. Iubirea este definiţia lui Dumnezeu, iar Aceasta este infinit, nelimitat, poate totul. Noi putem totul în El şi nimic fără El. Împărţirea iubirii divine faţă de miliarde de copii nu este o pierdere.

Dându-ne iubirea Lui, Dumnezeu o înmulţeşte de miliarde de ori.

Ne dorim fericirea, “provocând” fericirea copiilor noştri. Le putem oferi multe, dar numai Dumnezeu le poate oferi copiilor noştri mântuirea. Noi, nu putem face asta, să nu uităm acest aspect.

Fericirea noastră depinde de fericirea copiilor noştri. Iar fericirea copiilor noştri depinde de Dumnezeu. Înseamnă că fericirea noastră depinde de Dumnezeu.

Numărăm câte cupe de îngheţată au mâncat copiii noştri, dar să nu uităm să le oferim model de viaţă creştină. Să nu le impunem nimic forţat, ci doar să îi creştem în rugăciune şi corectitudine. Dacă copiii noştri sunt bolnavi, nici sănătatea noastră nu este prea bună. Credem noi că Tatăl Ceresc nu ne ocroteşte şi pe noi? El Îşi trimite Fiul să moară, ca să opereze păcatul, să îl strivească. Hristos suferă deplin suferinţa noastră. Prin suferinţa Lui, noi devenim fericiţi. Prin Învierea Lui, învingem suferinţa şi moartea. Să nu îi răsfăţăm pe copiii noştri doar cu clătite. Se vor plictisi, nu vor fi fericiţi. Să îi îndrumăm spre Casa Fericirii, Biserica Celui Răstrignit şi Înviat. Iar noi putem fi fericiţi doar în măsura în care redobândim inocenţa pruncilor. Derulăm pe repede înainte scenele violente din filmele pentru copii, dar nu e suficient.

Dacă nu îi creştem în altar, să nu ne mirăm că îi vom pierde în baruri.

Fericirea este linişte, bucurie, pace. Fericirea este o linişte mântuitoare (departe de zornăitul banilor), este o bucurie intensă (departe de păcate), este o pace veşnică (departe de orice sursă de conflict). Fiecare zi alături de Dumnezeu este cea mai fericită zi din viaţa noastră. Câtă vreme Hristos învinge durerea, nu avem de ce să nu fim fericiţi (restul sunt doar frustrări şi trădări minore).

Este destul de simplu să fim fericţi. Mai greu este să fim suficient de simpli.