Editoriale Câtă vreme mai avem Liturghie, mai avem speranță de mântuire Marius Matei









Nu trebuie să căutăm altceva, ci să prețuim ceea ce avem: Dumnezeiasca Liturghie. În Rai nu vom putea intra pe ușa din dos. În lumea guvernată de Dumnezeu nu există coincidență, ci doar providență. Ca să prețuim ceea de avem, trebuie să oprim fluxul informațional. Consumăm informații cât 200 de ziare pe zi. Nu e de mirare cât de greu e să luăm decizii, de vreme ce nu mai auzim vocea interioară. Suferim de obezitate informațională și e tot mai dificil să facem diferența între semnal și zgomot, între informația relevantă și cea irelevantă. E din ce în ce mai dificil să facem diferența între ce ne folosește și ce ne place. Trecutul este spovedit, iar viitorul Hristos, nu avem motive de îngrijorare în prezent. O disciplină de sclavi formează caractere de sclavi, dar Evanghelia ne redă libertatea. Marea întrebare, ce a tulburat omenirea în toate epocile şi a abătut asupra lor cele mai multe dintre nenorocirile ce au depopulat ţări şi au stricat pacea lumii, a fost nu dacă să existe putere în lume, nici de unde vine ea, ci cine să o deţină. Finanţele sunt asemeni pantofilor noştri; dacă sunt prea mici, ne rod şi ne fac băşici; dacă sunt prea mari, ne fac să ne împiedicăm şi să cădem. Din pricina lipsei de generozitate, pierim necontenit. Avem nevoie de un Mântuitor statornic zi de zi. Câtă vreme mai avem Liturghie, mai avem speranță de mântuire, iată marea filantropie divină față de noi, cei săraci în har. Da, adevăratul ferment al vieții duhovnicești este Liturghia, bucuria cerească coborâtă pe pământ. Ea este lumina noastră, nădejdea noastră, puterea noastră. În Liturghie primim totul, nu mai e nevoie să căutăm nimic în altă parte, trebuie doar să ne pregătim de ea. Dacă nu îți iubești semenul dai dovadă de nechibzuință majoră. În Liturghie te lași în voia Lui, te încredințezi milostivirii divine, îți pleci genunchii și lăcrimezi, că nu ești vrednic de așa minune. Liturghia înseamnă să accepți sărăcia ta spirituală și să vrei să te îmbogățească Dumnezeu. Să fi convins că slujești Celui mai bogat Stăpân. Primii creștini cunoșteau făgăduințele mesianice, dar fiecare reamintire a lor le întărea identitatea. Acest mod de înțelegere a Evangheliei este de nepierdut. Fără o convertire reală, adunarea pentru rugăciune nu era suficientă. Încă de la început, Evanghelia își dovedește puterea eliberatoare, chiar dacă rezultatul – pe termen scurt – este încarcerarea apostolilor. De vreme ce Hristos este adevărul definitiv, toți trebuie să creadă în Evanghelie. Marius MATEI Credit foto: dr. Paul Dîrlea

