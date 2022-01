Acum o jumătate de secol, în spațiul sovietic, creștinii parcurgeau adesea sute de kilometri pe jos prin viscol pentru a găsi o biserică deschisă. Azi nu parcurgem câteva sute de metri, doar pentru că este polei. Sau inventăm mereu pretexte, care să justifice puțina noastră credință. Azi, viscolul ideologic îngheață mai multe suflete decât atunci, deși sunt multe biserici deschise peste tot.

Credința este mai mare decât logica, decât orice demers uman, deoarece stabilește o conexiune cu Împărăția lui Dumnezeu. Dar pe diavol nu îl credem nici când spune adevărul.

Prin credință autentică – scrie Sf. Nectarie – omul se aseamănă cu Dumnezeu, restaurează Împărăția harului și împlinește unirea cu Creatorul său.

În Hristos, Dumnezeu ne binecuvintează cu TOATĂ binecuvântarea Lui (Efeseni 1, 3), nu doar cu o parte.

Credința este semnul unei inimi pline de bunătate (lipsită de viclenie). Prin credință nu doar aflăm că suntem liberi, ci ne și lămurim asupra modului prin care putem rămâne liberi.

Omul credincios este fericit, înnoit, plin de har. Păcătosul pierde harul și trăiește drama nefericirii, golit de sens și de motivație.

În 1885, Sfântul Nectarie scria într-o lucrare tipărită în 1500 de exemplare: Omul este liber să Îl urmeze sau nu pe Hristos. Credința nu se impune cu forța.

Argumente în acest sens:

1. Cei ce nu cred trăiesc în înșelare, deoarece nu respectă poruncile lui Hristos;

2. Omul alege după aparențe, comodități și neputințe, nu e sincer în alegerea făcută;

3. Omul iubește mai mult păcatul decât pe Dumnezeu;

4. Convertirea izvorăște din dorința omului, este o revenire spontană și definitivă;

5. Amânarea convertirii aduce cu sine numai primejdii;

6. Bolnavul grav care nu caută doctor nu se poate vindeca singur;

7. Credința este unica soluție ca sirenele materialismului să nu ne surzească de la auzirea adevărului revelat;

8. Credința este exteriorizarea inimilor curate;

9. Doar prin credință avem acces la sfințenie și putem vedea minunatele descoperiri ale lui Dumnezeu.

Dovezile biblice sunt convingătoare pentru a arăta suficient adevărul credinței și dumnezeirea lui Hristos.

Apostolii au depășit nenumărate obstacole și au continuat Lucrarea de mântuire. Nu au renunțat, deoarece au simțit mereu prezența lui Hristos în mijlocul lor. Aparțineau Lui și asta le era de ajuns.

Fiecare altar este o replică a mormântului gol al lui Hristos înviat. În mormântul Lui nu mai simți moartea, te bucuri doar de înviere.

Cartea de căpătâi nu poate fi impusă, trebuie să te îndrăgostești de ea.

Credința vine din auzire (Romani 10, 17). Dar cine mai vrea să audă? Ateii trăiesc într-o bulă creată de ei, nu aud ce nu le convine. Nu vor să mai audă deloc despre credință.

Pe paginile lor de socializare, ateii șterg mesajele creștine și îi blochează pe utilizatorii neprogresiști, lăsând intacte și apreciind comentariile care conțin calomnii anticlericale, antibaptizmale și antieuharistice.

Chiar azi am fost blocat de către RP, pentru că am îndrăznit să am altă opinie decât a lui. Citase un pasaj din ultima lui traducere și banaliza botezul. Am încercat, împreună cu un preot ortodox din Arizona, să aducem argumente pertinente. RP a promis că își șterge contul, dar s-a mulțumit să ne dea delete și block. Libertate de exprimare? Doar dacă dai like.

De unde să audă tinerii din familii atee despre credință? Dacă ani de zile aud doar informații negative despre creștinism… Dar știe Hristos inima fiecăruia și îl cheamă pe fiecare în parte. Biserica îi primește pe toți: cine caută, are unde găsi.

Sfântul Nectarie, acum un secol, scria bilețele cu texte biblice și le lăsa în oraș. Mulți le citeau și găseau folos. Azi câți ar mai citi? E plin internetul de astfel de citate, dar câți atei se convertesc? Cu forța nu se poate. Iartă-i, Doamne, pe toți care Te resping, că nu știu ce fac!