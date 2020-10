Cuvioasa Paraschiva, ocroteste familia noastra! Asa incheiem fiecare rugaciune, atat cei mici, cat si cei mari din familie.

Sfanta de la Iasi este patroana casei noastre, este hramul Casatoriei noastre. Este o taina fata de care nu suntem vrednici. Cuviosia ei ne inspira si pe noi sa evitam obraznicia. Delicatetea ei ne ajuta sa nu fim grosolani. Credinta ei ne aduce mantuirea (mult) mai aproape. Cuvioasa ne intareste si ne incurajeaza sa nu fim pricini de sminteala, ci sa mangaiem, sa pansam, sa ne rugam neincetat. In strana ei angelica, se roaga pentru noi, impreuna cu Sfantul Ioan Rusul, cu Sfantul Ioan de Kronstadt, cu Sfantul Nectarie de Eghina, cu Sfantul Pantelimon, cu Sfantul Ipatie al Gangrei… Aceasta este echipa la care vrem sa ne transferam si noi. Si nu meritam. Dar ne ajuta impresara noastra, avocata noastra, Sfanta Fecioara Maria!

Cuvioasa ne scapa de coruptie, de lene si de desfrau. Trebuie doar sa vrem sa lucram impreuna cu dansa pentru mantuire. Sa nu ne incapatanam sa ne descurcam singuri.Cuvioasa ne ajuta mult mai mult decat credem noi si ne vine in ajutor mult mai repede decat am crede. Stabilim precis ce este prioritar pentru familia noastra: un pelerinaj, nu un ciubuc!



Iar pe cei mici ii ajutam cel mai mult cu mai multe rugaciuni, nu cu mai multi bani. Inainte de a pacatui, Cuvioasa ne aminteste ca pentru fiecare fapta a noastra vor suferi si copiii nostri. Deci, reconsiderand punctul de vedere, nu parasim lotul largit al Bisericii, in care am intrat prin trialul Botezului.



Dupa modelul Cuvioasei, putem trai intre pagani, dar sa vietuim ingereste. Putem spera la vindecarea de tulburarile sporadice. Stim sigur ca dansa nu se indeparteaza de cei nu stiu sa se roage, dar se straduiesc sa invete. Pentru dansa, cuvantul Crucii nu este nicidecum nebunie, ci puterea lui Dumnezeu. Slava in veci lui Dumnezeu, Care ne-a dat biruinta prin Domnul Iisus Hristos!



Nu lepadam harul dat sfintilor, ca moartea Lui sa nu fie in zadar. Cuvioasa Maica Parascheva, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

Marius MATEI