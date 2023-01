De dincolo de ger

Dan Marcovici

Suntem creaturi vulnerabile și mortale; doar Dumnezeu ne poate înveșnici, salvându-ne de la distrugere. Fără Dumnezeu, nu avem nici o șansă la fericire, nici o speranță. Cu El, avem veșnicia Lui, pe care o împarte cu noi. Să Îl iubim pe Dumnezeu mai presus de orice, să Îl iubim mai mult decât iubim păcatul, să ne umplem de bunătate și blândețe, nu de mândrie, nu de lăcomie, nu de invidie, nu de slavă deșartă. Este singura Cale de evadare din moarte și suferință veșnică.

A fi în Rai înseamnă a fi împreună cu cei pe care îi iubim, începând cu Hristos. Dumnezeu Însuși va fi cu noi, nu va trimite doar un delegat. De dragul Lui, ne străduim să ne schimbăm. Nimic din ceea ce facem pentru El nu se va pierde niciodată.

Întâlnirea cu Hristos Înviat este mereu un urcuș, o formă de ascensiune, o ridicare deasupra infernului unde mișună șerpii. Însuși faptul că Dumnezeu ni se adresează (prin Decalog și – mai ales – prin Hristos) este extrem de fascinant, de încurajator, de uimitor. Este cel mai mai privilegiu posibil. Fără această iubire, ce s-ar fi ales de noi?!

Tot ce avem de făcut este să schimbăm strategia noastră cu cea a lui Hristos. Cu siguranță, El știe mai bine. Devenim astfel alfabetizați duhovnicește. Întreg cosmosul este creat pentru a-i fi util omului în drumul său către fericire; nici o stea nu e la întâmplare.

Cei în care avem încredere sunt cei care ne vor dezamăgi, cu o singură excepție: Domnul Iisus Hristos. Evanghelia ne spune cine suntem, unde am vrea să fim și cum vom ajunge acolo. Suntem recuperați după o îndelungată boală a păcatului, ne simțim renăscuți. Am scăpat de teroare și de groază, am scăpat de iad. Hristoase, slavă învierii Tale! Abia când aflăm care este cel mai rău lucru care există, abia atunci apreciem cel mai bun lucru care există. Orice noutate are marja ei atât de promisiune, cât și de amenințare. Având încredere în Hristos, nu vom fi înșelați.

Dan MARCOVICI