Există un subiect mai important decât toate celelalte: Dumnezeu. Există un predicat mai valoros: mântuiește. Acesta este enunțul-cheie: Dumnezeu mântuiește. Restul sunt fițe, mofturi, apucături. Cei etichetați aici drept anti-sociali se vor integra perfect în rai. Doar cei narcisiști vor rămâne pe dinafară, cu Lucifer cel învins.

● Dumnezeu ne dă har, nu prestigiu. Ne vrea smeriți, nu plini de sine. Plini de har, goi de slavă deșartă. Noi să ne micșorăm și El să crească. Sa dăm slavă Lui, nu alții slavă nouă. Să fim normali, sinceri, nu prefăcuți și ipocriți.

Când ne trimite într-o misiune sau ne scoate în cale o persoană, Dumnezeu nu face greșeli. Când ne dăruiește un talant și nu alt talant, Dumnezeu nu face greșeli. Când ne binecuvintează cu bogăție sau sărăcie, cu sănătate sau boală, cu companie sau singurătate, Dumnezeu nu face greșeli. Când îngăduie seceta sau ploaia, succesul sau ratarea, multul sau puținul, Dumnezeu nu face greșeli. Singura greșeală o facem noi, atunci când nu îl iubim destul.

● Ca să scăpăm de narcisism, scrie părintele Rafail Noica, avem nevoie de tăcere și sărăcie: să tăcem mai mult și să ne îmbogățim mai puțin. Doar Lucifer zice invers. Când Dumnezeu vrea să reverse har îmbelșugat asupra poporului, întâi îi cere să se roage și să nu se mai trufească.

Nu e suficient ca boții să deruleze un soft de rugăciuni, deoarece ei nu au cum să transmită harul. Fără har, totul e o nerozie. Inteligența artificială în biserică este o erezie narcisistă, un sacrilegiu. Dumnezeu a trimis o Persoană să moară pe cruce, nu un bot. Persoana a dat harul altor persoane, nu unor boți. Boții pot ajuta mult în multe domenii seculare, nicidecum în Casa Persoanei pline de iubire. Nu poți iubi un bot așa cum iubești o mireasă. Nu poți iubi un bot așa cum îl iubești pe Dumnezeu. Există o limită a decenței religioase care e bine să nu fie depășită. Noi avem libertate, nu suntem boții nimănui.

● În săptămâna aceasta am spovedit doi poeți și am rămas uimit de frumusețea sufletelor lor. Cine iubește poezia nu are cum să nu îl iubească pe Dumnezeu, Poetul poeților. Frumusețea și normalitatea ne purifică gândirea de narcisism. În loc să ne plângem de întuneric, mai bine să aprindem o lumină.