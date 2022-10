Greta & Parascheva

Dimineață, pe la 8, aud vuiet mare pe bulevardul Națiunile Unite, acolo unde locuiesc. Ies pe balcon și văd mulțimi mari de oameni, în alergare, care umpleau artera până la refuz. “Sănătatea a rupt-o la fugă, pe străzi“ gândesc “vinovat“, din pijamalele călduțe în care încă viețuiam… Privind uimit desfășurarea de adrenalină, mușchi, bașcheți și șepci colorate puse să scape planeta de febră, imaginația îmi zboară la Iași. Acolo, alte mulțimi stau pe loc și sunt îmbrăcate în tonuri închise. E drept, sunt oameni ceva mai în vârstă, pe alocuri cam fără dinți, cu pungi de plastic și cu busuioc în mână. Stau și se roagă, timp de ore întregi, în jurul a două racle de metal. Tremură de frigul de peste noapte, cu toată încălzirea globală și cu tot ceaiul pus la dispoziție de autorități.

Oare se exclud cele două realități ale aceleiași umanități? Cine le pune în conflict? Cine o asmute pe Greta contra Paraschevei? Dar invers? De ce salvatorii planetei îi detestă pe cei ce-L slăvesc pe Creatorul lumii? Și de ce aceia care-L laudă pe Domnul nu văd efortul cinstit al tinerilor conștienți de gradul de poluare și murdărie în care a ajuns “planeta albastră“?

Dezechilibrul lumii nu este unul mecanic, care vine dinspre natura agresată de poluare. Dezechilibrul este unul lăuntric, al nostru. Radicalizarea, ostilizarea, la fel. Dar, până la urmă, tot cu sfinții am traversat veacurile, am străbătut stăpânirile, am ieșit din hecatombe, am învins molime, am adus ploile sau soarele, înapoi, pe cer. Putem participa la un cursă simbolică pentru un viitor mai bun, mai curat, dar nu trebuie să uităm să dăm fuga și la racla sfinților! Așa arată maratonul raiului, astfel se antrenează puterile sufletului și realizăm performanța salvării. A noastră, și a tuturor!

Răzvan BUCUROIU