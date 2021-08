Haita și turma

Relația cu Dumnezeu trebuie cultivată cu grijă, la fel cum întreții o prietenie pe care nu ai vrea să o pierzi. Mai dai un telefon, te duci la aniversarea lui, iar când te prăbușești te ține de mână până te ridici[1]. Apoi ai grjă de prietenii Prietenului tău, de cei sărmani și marginalizați. Însă pentru derbedei este o a adevărată distracție să iasă din cluburi posedați și să batjocorească oameni ai străzii, să îi lovească cu brutalitate, să urineze peste ei, să le dea foc[2].

Fă, Doamne, să piară plăcerea de-a ucide[3]! Taie-le, Doamne, ghearele agere care le-au crescut din mâini și cu care amenință[4]! Iartă-le cruzimea și vindecă pe toți cei care au fost izbiți frontal și luați pe capota mașinii prea lente[5]! Ai clemență, că nu știu ce fac!

Dintre derbedei, cel dintâi sunt eu. Nu există nici o soluție de a conviețui cu derbedeii, decât de a evada din gașca lor, de a părăsi haita, chiar dacă dispare și prada. Ieșind din haită, reintru în turmă. Alături de păstor, sunt în siguranță. Lupul amenință degeaba, nu mă poate nimici câtă vreme sunt în turmă. Degeaba râd lupii de oi, cuvintele lor deșarte vor pieri. Păstorul turmei va pedepsi haita. Acesta este tabloul păcii mesianice.

Am urmărit în acest an un film polonez, Haita[6]. Ofițerii de frontieră din Munții Bieszczady sunt uciși într-un atentat cu bombă. Unul singur supraviețuiește. Ceea ce urmează este înfiorător. Sunt lupi infiltrați în turmă, care vor să o decimeze. Finalul este optimist, dar sunt multe victime colaterale inocente. Haita face răul de plăcere. Este o plăcere demonică de a distruge, de a provoca suferință. Cei din turmă trebuie să aibă mare grijă cu cine se împrietenesc. S-ar putea ca lupul să se deghizeze și să te terorizeze. În cele din urmă, turma este salvată, deși pe parcursul celor șase episoade ai impresia că haita nu are cum să piardă. Mafia imigranților, a drogurilor, a armelor, a traficului de persoane, a lemnului formează o haită. Din fericire, haita este răpusă, datorită curajului unor oi, care salvează turma.

Filmul este o ficțiune. În viața reală, pot fi lupi infiltrați în turmă. Cu siguranță, Păstorul știe totul. Eu, oaia rătăcită reintegrată, nu mă lupt cu lupii, ci cu mine însămi, cu dorul meu de ducă, cu gândurile mele. Dacă nu îl provoci, lupul nu te sfâșie. De fapt, nici nu te urăște pe tine, ci pe Păstor. Lupul știe că a pierdut deja totul. Atunci, de ce aș alege haita?

Doamne, ai milă de toți tinerii din haită! Cea mai mare durere a unui părinte este ca fiul să nu fie în turmă cu el, ci să fie departe, aiurea, prădând și jefuind. Blândule Păstor, Care nu eșuezi în misiunea Ta de a recupera oile rătăcite, Ție îți încredințez totul! Doamne, scapă-mă de hate-rii haitei!

Ambarcațiunea Duhului va ajunge la destinație, singura condiție este să ne îmbarcăm, fără frică de furtună.

Pentru noi, Crucea nu este nebunie, ci putere divină. Dumnezeu lucrează prin cele slabe ale lumii, să nu ne smintească această strategie salvatoare. Nimic nu e interzis, dar nu toate sunt folositoare pentru noi. Aceasta este învățătutra apostolică, nu o putem ajusta după capriciile noastre.

Evanghelia este o știre veselă, un mesaj de bucurie. Tonul dominant despre Iisus este bucuria. Iisus este al doilea Adam: contrar primului, biruie pe vrăjmașul. Deci, lucrarea de mântuire a început. Raiul e aproape, cine se încrede în Evanghelie nu mai trebuie să se teamă de Judecata de Apoi. Iisus nu ține discursuri abstracte, ci face o invitație, ne arată modul în care devenim membrii ai Raiului: prin depărtarea de păgânism.

Noua religie idolatrizează concediul. Este bine venită o reîncărcare a bateriilor, alături de cei dragi. Dar orice este prea mult, știți, nu este sănătos. Din egoism, lăcomie și fugă de gândul morții, omul contemporan are ca target un paradis terestru sau mai degrabă iluzia acestuia. Mândria de a pune poze din locuri cât mai exotice nu atrage decât invidia altora. Un păcat care determină un alt păcat. Plus frustrarea și depresia tinerilor pe cont propriu, care nu reușesc să se ridice la nivelul părinților în apogeul carierei si cred – fals, desigur, – că sunt niște ratați.

Dar nu acesta este scopul vieții. Pe lângă faptul – evident, de altfel – că acest nou idol, care abia dacă se apropie de majorat, cere multă zgârcenie. 11 – 1 este scorul lunilor fără milostenie în competiția sălbatică cu idolul.

Nu trebuie să salvăm lumi, ci suflete. Abia când vom accepta asta vom fi discipoli ai divinului Învățător. Nu trebuie să vedem greșelile altora, ci doar ale noastre. Nu trebuie să mergem cu gloata. Haita nu merge decât la jefuit. Noi mergem cu Păstorul, chiar dacă haita amenință turma. Sunt doar cuvinte. Noi avem protecția Păstorului. Haita va pieri înecată în propria lăcomie.

Marius MATEI

