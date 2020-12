Idolii Anului Nou

Forfotă, alergătură, agitaţie, înghesuială, nervi şi derivatele mai mult sau mai puţin picante care decurg de aici fac nota distinctivă a stării de spirit în care se găseşte în aceste zile concetăţeanul nostru, pregătit să ia startul pentru a executa săritura decisivă care-l va propulsa în noul an. Dar ca să nu se împiedice atunci când va trece pragul îşi forţează norocul somându-l să nu mai aştepte după colţ ci, să năvălească în casa domniei sale încărcat cu surprize şi bunătăţi. Marketurile, pieţele, magazinele, atelierele de înfrumuseţare sunt luate cu asalt căci numai o viaţă are omul şi vrea s-o trăiască la maxim că la anul… nu se ştie!

Omul mândru al cărui obraz subţire”cu cheltuială se ţine”s-a pregătit cu multe luni înainte pentru întâmpinarea noului an. Opulenţa şi inventivitatea manifestărilor organizate cu acest prilej sunt şi ele pe măsura obrazului.

Pătura privilegiată şi-a cumpărat deja pachetele cu răsfăţuri de Revelion în ţară sau în străinătate, clasa de mijloc se adună pe unde poate, numai săracii aşteaptă să adune fărâmiturile ce rămân de la masa celor îndestulaţi.

O singură grijă mai are petrecăreţul: să nu plouă, să nu bată vântul, să nu ningă , să nu îngheţe, să nu fie ceaţă ca să poată ajunge în locul prestabilit pentru marele eveniment.

Doamne, ocroteşte pe cei care călătoresc pe apă, pe uscat şi prin aer! Anul Nou să ne găsească aşteptându-l cu mesele încărcate şi cu paharele pline, veseli, gătiţi, distractivi ca să-i arătăm că aşa cum am început am vrea să fim tot anul.

Sfinţii Îngeri, păzitori ai oraşelor, satelor, ţărilor unde au fost trimişi nu dorm nici nu dormitează şi din înaltul milostiv luptă cu duhurile răutăţii de sub cer care acum au deschisă calea spre sufletele celor preocupaţi de cele lumeşti de unde rareori numele Domnului nu este luat în deşert.

Janus îşi sărbătoreşte succesul în lumea văzută şi în cea nevăzută.

Încet, pe nesimţite îşi recapătă zonele de influienţă. Este adorat și se aduc ofrande ,are o zi a lui în care se adună mulţimile ca să-l celebreze.

Cum să-ţi mai faci semnul Sfintei Cruci şi să spui: Doamne ajută! când pleci la petrecerea de Revelion? Te furişezi pe lângă icoane (dacă le ai în casă), te faci ca nu le vezi, că acolo unde te duci numai de Dumnezeu nu se vorbeşte!

După ce trece euforia şi mahmureala te trezeşti la realitate.

Cum să te mai veseleşti când ştii ce facturi îţi burduşesc cutia poştală şi ce probleme îţi asaltează condica de serviciu? Şi nici nu ţi-ai făcut-o prietenă pe cea a cărei bucurie în veci nu se sfârşeşte. Ea îţi alungă tristeţea ca pe o străină şi ca o prietenă adevărată nu te lasă la greu.

Masa o vei avea plină tot anul dacă din belşugul tău vei hrăni pe cel flămând, vei îmbrăca pe cel gol, vei mângâia pe bătrânul singur, părăsit de toţi sau vei alunga disperarea bolnavului ajutându-l să-şi ducă crucea suferinţei. Vei dansa de bucurie văzându-ţi copiii cum trăiesc în duhul credinţei creştine cinstindu-L şi mărturisindu-L pe Domnul.

În afara celor rânduite de Dumnezeu nu vom găsi niciodată împlinire de-ar fi să străbatem lumea în lung şi-n lat, de-am avea la picioare toate comorile lumii şi toate bunătăţile pământului.

Ce am putea da pentru răscumpărarea sufletului dacă gol am ieşit din pântecele maicii mele şi tot gol mă voi duce înaintea Domnului?

Dar noi deşi suntem goi de fapte bune, goi de grijă pentru sufletele noastre şi ale copiilor aşteptăm să primim binecuvântări de la Dumnezeu în chiote de veselie, printre pahare şi fumuri, în ritm de sarabandă.

“Idolii” la care vrea să jertfească sufletul nostru sunt Sfinţii Îngerii, mucenicii, mărturisitorii, Născătoarea de Dumnezeu, Preacinstita şi de viaţă purtătoare Cruce a Domnului .

Ridicaţi căpetenii porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice şi va intra Împăratul slavei!

Şi Sfântul Vasile – stâlpul de foc al Ortodoxiei care ne aprinde conştiinţele dar nu ne arde. Tunetul care cutremură munţii şi izvorul din care curge apa tămăduitoare. Pe el să-l aşteptăm cu evlavie şi bucurie cu mintea trează şi cu sufletul împăcat. Să-i ascultăm rugăciunile pe care le-a înălţat la Dumnezeu pentru care primim şi noi după atâtea veacuri nenumărate milostiviri. Să punem dinaintea copiilor noştri viaţa lui bogată în fapte şi slujiri ale aproapelui. Râvna lui pentru Biserica apostolică să ne fie model de mărturisire şi credinţă.

Să-l rugăm pe Sfântul Vasile să ne îndrepte paşii spre petrecerea cea bineplăcută Domnului. Amin!

Pusu-te-a pe tine Sfinte Vasile,Dumnezeu-Cuvântul tărie bună Bisericii Sale, cel ce cu tunetul cuvintelor tale amuţeşti gurile ereticilor; iar noi, credincioşii bucurându-ne cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia !