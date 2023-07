Jurnal de vară

Există oameni atât de înfometați, încât Dumnezeu nu li se poate arăta decât ca Pâine.

● Iisus este Pâinea noastră de zi cu zi. El ne hrănește și ne fericește. El are mereu ceva pregătit pentru noi: o soluție pentru fiecare problemă, o lumină pentru fiecare umbră, o mângâiere pentru fiecare suferință și un plan pentru fiecare zi.

***

Orice s-ar întâmpla, știm în Cine ne încredem: Iisus Hristos, Stânca mântuirii noastre.

● Iadul poate fi o locuință (unde împărățește diavolul), dar cu siguranță nu este un loc de odihnă și cei de acolo cu siguranță nu sunt fericiți.

● Nu trebuie să ne îngrijorăm atunci când spunem adevărul cine se va supăra, ci să ne gândim cine va rămâne nesalvat și nemângâiat dacă nu o vom face.

‘● Fie Biblia ne va feri de păcate, fie păcatele ne vor feri de Biblie.

● Există câțiva creștini a căror prezență îi determină pe ceilalți să fie creștini mai buni; să fim astfel de creștini.

● Dumnezeu știe exact ce avem nevoie, de cine avem nevoie, când avem nevoie. Tot ce e în plus nu e de la El și nu ne aduce fericire.

● Suntem într-o luptă spirituală între bine și rău și mulți aleg răul doar pentru că li se pare mai ușor, fără să se gândească la consecințe. Evanghelia are exact scopul de a trezi omenirea din această somnolență la volan, din inerția nepăsării și a comodității. Cine se desfată în lume de toate prostiile nu poate împărăți cu Iisus în Rai, decât printr-o pocăință profundă.

● În viața noastră vin și pleacă multe persoane, dar Iisus rămâne, El nu pleacă, nici după poarta marii treceri.

● Nu ne urmăm inima, îl urmăm pe Iisus; inima ne poate păcăli.

● Trimit un mesaj unui prieten care se întoarce mâine din Corfu cel incediat și nu găsesc nici un îngeraș la emoticoane, decât drăcușori. Îngerii nu sunt o specie pe cale de dispariție, decât în imaginarul progresist.

● Dumnezeu nu este în grabă, noi suntem. Din cauza grabei, suntem obosiți și nervoși. Unde ne grăbim?

Orice se poate câștiga și orice se poate pierde, să luăm aminte!

● Dumnezeu ne arată ce ar trebui să facem ca să nu pierdem fericirea nelimitată. Nu ne putem opri din cădere, decât întorcându-ne la Dumnezeu. Lumea are un început dumnezeiesc, va avea și un sfârșit dumnezeiesc. Fericirea Raiului nu se câștigă la jocuri de noroc.

● Fiecare dintre noi avem de îndeplinit în această viață o anumită lucrare. Dumnezeu înlesnește, Dumnezeu înlătură orice rău, Dumnezeu rânduiește ce e bine pentru noi.

● De ce totul e așa de greu, când – de fapt – totul e atât de simplu? Deoarece complicăm inutil lucrurile de multe ori. În Rai există înțelegere perfectă, deoarece se manifestă o singură voință, cea a lui Dumnezeu.

Să ne ținem de Dumnezeu, e singura funie care nu se rupe. Să fim blânzi ca o duminică, curați ca o rugăciune și sinceri cu toți. Să fim tăcuți, să nu ne lăsăm bombardați cu fluxuri de informații care ne zăpăcesc, să nu facem conspirații ca Lucifer, ci doar să respectăm Decalogul pe parcursul întregii vieți.

● Slavă Domnului că Viena nu a fost cucerită acum câteva secole! Slavă Domnului pentru miliardele de intervenții salvatoare despre care habar nu avem, prea preocupați cu orice în afară de istoria mântuirii! Numai cine nu vrea nu vede lucrarea Lui la tot pasul, reparând greșelile noastre, ca un Tată plin de iubire.

☆ Celor 250.000 de otomani care au asediat Viena li s-au aliat 8.000 de moldoveni, dar puțini profesori de istorie zic asta la clasă. Deci, au luptat de partea semilunii, împotriva cruciaților. Era în 1529.

☆ Principele Ferdinand al Austriei a așteptat degeaba ajutorul fratelui său, regele spaniol Carol Quintul, deoarece acesta era în război cu francezii. Otomanii au luat nenumărați sclavi dintre femei și copii, iar moldovenii au fost complicii lor. Dar noi nu am atacat pe nimeni, nici în 1529, nici Odessa peste 400 de ani. E ca și cum am spune că nici o ortodoxă nu a făcut vreodată avort. Nici noi nu mai credem minciunile comuniste.

☆ Dumnezeu a fost de partea austriecilor și turcii au capitulat. În 1683 însă, otomanii au atacat din nou, aliați nu doar cu moldovenii de data asta, ci și cu transilvănenii și cu valahii. Așa-i că nu știați și nu vă vine să credeți? Mehmed IV aliat cu Șerban Cantacuzino, cel care a tradus prima Biblie integral (nu doar Noul Testament și Psaltirea) în grai românesc. Deși otomanii au o oaste de trei ori mai mare, austriecii, ajutați masiv de poloni, câștigă din nou. În semn de recunoștință, austriecii au introdus o nouă sărbătoare dedicată Maicii Domnului, pe 12 septembrie. Și Europa a rămas creștină.

Creștinismul e mult mai mult decât pare să fie pentru cei care s-au apropiat prea puțin de el.

● Rugăciunea este un volan, nu doar o roată de rezervă. Secretul fericirii nu este succesul lumesc, ci dedicarea lui Dumnezeu. Suntem șapte miliarde de orbi, care cerșim îndurarea divină.

***

Cei ce rabdă în tăcere ispitele vrăjmașului, își deschid inimile către Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur este limpede: „Acum, când mă uit în inima ta, nu văd altceva decât scrisul diavolului: jafuri, lăcomie, invidie, clevetire. De aceea când iau în mâini tăblițele sufletelor voastre, nici nu pot să le citesc, că nu găsesc pe ele cuvintele pe care duminica trecută v-am lăsat să vi le scrieți, ci altele în locul acelora, neînsemnate și urâte.” De ce? Pentru că nu am răbdat în tăcere, ci am țipat și ne-am mâniat și am vrut să ne facem singuri dreptate. Singura noastră speranță nu e în noi, nici în alții, ci în Dumnezeu. Încă puțină vreme, foarte puțină vreme, și izbăvirea va veni (Evrei 10, 37).

● Chiar îi dăruim totul lui Dumnezeu, așa cum declarăm? Dacă am face-o, ni s-ar deschide poarta veșniciei, cu siguranță. Dragostea încă învinge, rugăciunea încă funcționează, Dumnezeu încă ne iartă și nimic din toate acestea nu se va schimba niciodată.

● Anti-creștinismul e mai mult decât o vibrație negativă, e un ecou al iadului. Doamne, fă să se știe că Tu ești Dumnezeu! Așa se roagă proorocul Ilie (III Regi 18, 30). Baal era zeul ploii, dar nu putea aduce ploaia. Doar Dumnezeu poate, prin Ilie, prin rabinul Coni, prin sfântul Hermann. Cine crede cu adevărat în Dumnezeu, nu poate să se mai despartă de El. Dumnezeu ne scapă de tot ce e josnic în noi. Dacă nu urmăm calea Lui, e imposibil să ne mântuim. Dar să nu ne temem, această luptă nu este a noastră, ci a Domnului și El va câștiga (II Cronici 20, 15).

☆ Endrick, noul star de la Real Madrid, a postat azi pe Instagram: „Dumnezeu este minunat, nu avem de ce să ne plângem, ci doar să fim recunoscători”. Într-o lume în care informațiile ne vin mai repede decât gândurile, orice mărturisire de credință este o oază în deșertul de 49 grade Celsius din Andaluzia.

Să nu ne fie frică să încredințăm un viitor necunoscut unui Dumnezeu cunoscut. Cum ne-am petrece ziua de azi, dacă ar fi ultima pe pământ?

● Lucrarea lui Dumnezeu, făcută în felul lui Dumnezeu, nu va duce niciodată lipsă de proviziile lui Dumnezeu.

***

Așteptarea Raiului nu va dura la nesfârșit, ci se va împlini (Isaia 60, 22). Domnul face ceea ce promite. O tânără a fost întrebată de ce vrea în Rai și a răspuns: Pentru că nu vreau în iad.

● Să mulțumim Domnului, chiar dacă suntem singurii din grupul social (clasă, tabără, vecinătate) care fac asta. Să ne lăsăm ghidați de harul Lui, nu de egoismul nostru. Să fie oglindită Evanghelia în inimile noastre. De ziua sfântului Iezechiel, am botezat un prunc cu numele Iezechiel și părinții nu știau această coincidență binecuvântată, dar au fost bucuroși să afle.

***