Mânca-v-ar Raiul să vă mănânce, Înalt-Prea-Sfințe Parinte PIMEN!

Sambata 7 martie 2020, dupa ce am cantat Lumina Lina si Aparatoare Doamna, la Manastirea Sf Ioan cel Nou de la Suceava, am ramas la sfarsitul slujbei pentru a sta de vorba cu IPS Pimen. Imi doream sa-I spun cat de recunoscatoare ii sunt! PS Damaschin s-a retras, discret, si mi-a lasat doar mie acest moment unic. I-am multumit pentru ca m-a invatat smerenia, inca din aprilie 1991, de la sediul Arhipepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Atunci mi-a daruit carti si am vorbit despre Parintele Cleopa, la care m-a trimis, cateva zile mai tarziu. Acolo, la Prisaca unde se retragea Parintele Cleopa, ma simteam la poarta Raiului. I-am mai multumit pentru ca la Putna, un an mai tarziu, am stat in preajma Regelui Mihai, la staretia Manastirii, apoi i-am insotit, in continuare, pe Regele Mihai si Regina Ana. I-am mai spus ca in urma cu o seara, pe scena Teatrului Matei Visniec din Suceava, mi-am dorit sa-mi arat recunostinta pentru oamenii care au crezut in mine, dintre care cel dintai a fost el. Iar cand evocam aceste momente si in sala am intalnit privirea Maicii Starete Gabriela de la Voronet, mi-au dat lacrimile, de bucurie. Sufletul imi e plin de imaginea din 7 martie cu Inaltul Pimen si cerul instelat de deasupra noastra.

Mihaela Crăciun