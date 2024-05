Editoriale Misterele credinței (1) Marius Matei Share







Ce nu se va uita niciodată? Oare mediile noastre școlare, care ne-au otrăvit orgoliul? Nicidecum. Niciodată nu se va uita de ceea ce a făcut Hristos pentru noi: ne-a scos din infern. Nu avem cum uita așa ceva. Meritam să fim pedepsiți, suntem grațiați și chiar răsplătiți. Primim o recompensă neașteptată, numită Rai. Chiar și ateii nu uită asta, chiar dacă nu cred. • Am transformat creștinul în ceva atât de matur, de serios, de trist și de solemn, încât aproape că l-am golit de această bucurie. A fi precum un copil înseamnă să fii capabil de această bucurie spirituală pe care un adult aproape că nu o mai are. A nu fi crispat, ursuz, morocănos (***, Biografia unui destin misionar – Jurnalul Părintelui Alexander Schmemann, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2004, p. 30). • Dumnezeu e gata să ne dăruiască mai mult decât ne imaginăm noi (***, Vieți și cuvinte de învățătură ale Bătrânilor contemporani din Grecia, Ed. Sophia, București, 2016, p. 43). • Sfânta Liturghie este lucrarea cea mai mare pe care putem să o facem pe acest pământ (Nicolae Tănase, Să nu-L răstignim iarăşi pe Hristos, Ed. Agaton, Făgăraș, 2011, p. 45). • Numai reînnodarea comuniunii cu Dumnezeu, performanță care anulează orice formă de conflict, face ca sufletul și trupul să funcționeze din nou sincronic – corelat, evidențiindu‑se astfel frumusețea și valoarea fără egal ale făpturii în care Dumnezeu a pus propriul Său chip (Sterea Tache, Scara virtuților pe înțelesul tuturor (celor care vor), Ed. Sophia, București, 2023, p. 19). • Când intră Hristos în inimă, patimile se nimicesc. Nu poți nici să ocărăști, nici să urăști, nici să te răzbuni. Unde să‑și afle loc ura, împotrivirea, judecarea aproapelui, egoismul, angoasele, depresiile? Domnește Hristos. Și dorul arzător după lumina cea neînserată (Sfântul Porfirie, Când vine Hristos în inimă, viața ți se schimbă, Ed. Sophia, București, p. 56). Fericiţi sunt cei care fie s-au născut betegi, fie s-au făcut din neatenţia lor, dar nu murmură (nu cârtesc), ci-L slavoslovesc pe Dumnezeu. Aceştia vor Cu cât trăim în viaţa lumii, cu atât devenim mai neliniştiți. Nu aflăm odihnă decât dinaintea lui Hristos, căci omul este făcut pentru Dumnezeu! Starea noastră firească este aceea de a fi cu Dumnezeu.avea locul cel mai bun în Rai (Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul, Epistole, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2005, p. 33). • Cu cât trăim în viaţa lumii, cu atât devenim mai neliniştiți. Nu aflăm odihnă decât dinaintea lui Hristos, căci omul este făcut pentru Dumnezeu! Starea noastră firească este aceea de a fi cu Dumnezeu. • În disperarea noastră, implorăm mila divină (Cristian Sandache, În căutarea lui Dumnezeu, Ed. Theosis, Oradea, 2024, p. 14). Singur, omul nu va reuși niciodată să se elibereze de tenebrele sale. • Nemuritorul va pune pe cuvintele noastre timbrele iubirii, ca să ajungă la toți cei ce au cutia inimii deschisă și vor să ajungă în Împărăția Lui (Ioasaf Petreuș, Gânduri spre Lumină, Ed. Theosis, Oradea, 2023, p. 11). • Mai este duminică în sufletele noastre, dar nu în toate (Marius Iordăchioaia, Dragostea în care cred, Ed. Theosis, Oradea, 2023, p. 15). Evlavia ortodoxă față de Maica Domnului se caracterizează prin înrădăcinarea ei dogmatică în însăși taina întrupării mântuitoare. Toate manifestările acestei evlavii exprimă în același timp și un simț al sacrului și al uimirii în fața operei lui Dumnezeu, precum și o duioasă afecțiune fiască insuflată de credința sigură că suntem permanent înconjurați de dragostea și de ocrotirea Maicii noastre preasfinte (Placide Deseille, Credința în Cel Nevăzut, Ed. Doxologia, Iași, 2013, p. 172). • Miliarde de suflete care au credință și nădejde în Maica Domnului vor trece ușor vămile văzduhului și din moarte la viață, pentru că au cinstit-o pe Maica Domnului. Dacă nu era Maica Domnului în Ceruri, între Sfânta Treime și noi, lumea asta se pierdea demult (Arhimandritul Cleopa Ilie, Îndrumări duhovnicești pentru vremelnicie și veșnicie, Ed. Teognost, Cluj-Napoca, 2004, p. 146). • Ce să fie Maica Domnului pentru noi? Nădejde, încă o nădejde! De ce? Pentru că avem ajutorul Maicii Domnului. Și dacă știm de ajutorul Maicii Domnului, de ocrotirea Maicii Domnului, de acoperământul Maicii Domnului, de mijlocirea Maicii Domnului și de rugăciunile Maicii Domnului, avem un plus de nădejde (Arhimandritul Teofil Părăian, Maica Domnului – Raiul de taină al ortodoxiei, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2003, p. 34). • Maica Domnului, pentru mine, este Stăpâna mea, nădejdea mea (avem nădejde mai multă când știm că se roagă și Maica Domnului pentru noi), acoperământul meu (adică ocrotitoare, asta înseamnă), mângâierea mea și bucuria mea (Idem, Daruri din darurile primite, Ed. Andreiana, Sibiu, 2009, p. 214). • Să ne rugăm Născătoare de Dumnezeu de cât mai multe ori posibil permanent când putem și vom dobândi o mare bucurie. Trebuie să ținem bine seama că o viață de distrageri duce la înmulțirea răului în lume și că doar „atenția la sine” și vigilența spirituală duc la suprimarea răului și, implicit, la bunăstarea omenirii (Arhiepiscopul Averchie Taușev, Nevoința pentru virtute. Asceza într-o societate modernă secularizată, Ed. Doxologia, Iași, 2016, p. 132). Omul smerit nu este slab, ci mai degrabă este puternic, pentru că puterea lui Dumnezeu lucrează și acționează prin el, în timp ce omul mândru este slab, întrucât respinge harul atotputernic al lui Dumnezeu și nu rămâne decât cu propriile puteri umane, care, desigur, sunt cu mult mai slabe și mai puțin importante în comparație cu harul lui Dumnezeu. • Fără libertate nu există răspundere, fără răspundere nu poate să fie răsplată: recompensă sau pedeapsă. lată din ce considerații generale, răul nu este de la Dumnezeu și nu trebuie atribuit lui Dumnezeu (Ilarion V. Felea, Religia iubirii, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2009, p. 147. Vezi și Alain Stephen, De ce gândim ceea ce gândim, Ed. Didactica Publishing House, București, 2021, p. 66). Ambiția de a face lucruri dăunătoare este luciferică, lipsită de smerenie și produce daune care puteau fi evitate. Acolo unde este Maica Domnului vom fi și noi! Ea este aici, în mijlocul marilor suferințe. Ea este acolo unde curg lacrimi fierbinți din cauza necazurilor. Ea este acolo unde i se aduc calde rugăciuni în grele suferințe și situații fără ieșire. Ea este acolo unde oamenii se află chiar pe marginea prăpastiei primejdioase (Serafim Sobolev, Făcătorul de minuni din Sofia, Predici, Ed. Adormirea Maicii Domnului, București, 2007, p. 179). • Irosim prea mult timp cu discuții despre armată, agricultură și aranjamente și ne rugăm mult prea puțin. • Noi nu ajungem la deplinătatea iubirii Maicii Domnului şi de aceea nu putem înţelege pe deplin întristarea ei. Iubirea ei era desăvârşită. Ea iubea nemăsurat de mult pe Dumnezeul şi Fiul ei, dar iubea cu o mare iubire şi norodul. Şi ce n-a trăit ea atunci când oamenii pe care-i iubea atât de mult şi a căror mântuire o dorea până la capăt, au răstignit pe Fiul ei preaiubit? Nu putem pricepe aceasta, pentru că în noi iubirea de Dumnezeu şi de oameni e mic (Sfântul Siluan Athonitul, Între iadul deznădejdii și iadul smereniei, Ed. Deisis, Sibiu, 2001, p. 171). • ­Sfânta Fecioară Maria este ­Născătoare de Dumnezeu şi ­Maica Domnului. Ea este punctul de plecare în realizarea mântuirii noastre. Din clipa în care Sfânta Fecioară zămisleşte de la Sfântul Duh şi naşte după trup în chip suprafiresc pe Domnul nostru Iisus Hristos, biruind ­legile firii, începe să se contureze cât mai clar izbăvirea omenirii din robia păcatului şi astfel se împlinesc făgăduinţele făcute de Dumnezeu prin profeţi, despre venirea lui Mesia. Maica Domnului deschide inimile oamenilor atunci când aceștia îi adresează gândurile și cererile lor, când își pun toată nădejdea în ajutorul necon­diționat al Fecioarei Maria, care este totodată mamă a tuturor. Rugăciunea către Maica Domnului curăţă sufletul de patimi și izbăvește din primejdii, unește mintea cu dumnezeirea, luminând-o și făcând-o sălaș al Duhului Sfânt, aducând omenirii darul Acestuia. • Neamul omenesc este umbrit, protejat de Maica Domnului, ­care, prin mijlocirea ei către Domnul Hristos, aduce Lumina în sufletele oamenilor. Ea este speranța și bucuria vieții creș­tinilor, este luminătoarea vieților lor, călăuzitoare neobosită și mângâietoarea tuturor celor care nădăjduiesc în puterea rugăciunii sale de Mamă în faţa Fiului ei. • Să nu ne lipim prea tare de timp, ci să rămânem îngenuncheați în fața Prestolului de dincolo de timp. • Dumnezeu nu e ceva ce căutăm să aflăm în mod obiectiv, precum ceasul pierdut în spatele canapelei. Este nepotolita noastră sete dupa un sens al vieții. Focul acesta care se aprinde în noi și nu vrea să se stingă (Haralambos Papadopoulos, Viața fără rețete, Ed. Sophia, București, 2019, p. 16). Pierdem prea mult timp și prea multă energie ducând lupte greșite. Adevărul este că Domnul Hristos a învins fiecare demon care a umblat vreodată pe pământ. Deci, El câștigă lupta pentru noi, în locul nostru și împarte biruința cu noi. Obstacolele pe care le depășim – faima, frica, fițele, fandoseala – nu le depășim singuri, ci împreună cu Hristos. De câte ori spunem „nu” păcatelor, spunem „da” lui Hristos. • Învierea, mister care depășește și sfărâmă înțelegerea omenească, presupune o credință în stare a transcede totul, a trece dincolo de limitele minții omenești, a sesiza ori bănui că ea nu este din lumea aceasta, că stabilește o legătură directă cu Dumnezeu, a realiza că prin credință în ce este de necrezut intrăm – așa cum enunța marele nostru Mircea Eliade – în relație cu misterele din urmă ale creației și cu lucrările necreate ale lui Dumnezeu (Nicolae Steinhardt, Dăruind vei dobândi, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1997, p. 101). • Faptul că cineva a comis o greșeală față de mine sau față de un altul, nu trebuie să scadă în ochii mei valoarea și sensul incomensurabil al misterului său, acest dar inepuizabil pentru mine, acest dar absolut superior față de lucruri, dat fiind că celălalt reprezintă în întâlnirea sa cu mine o rezervă infinită de mister (Dumitru Stăniloae, Rugăciunea lui Iisus și experiența Duhului Sfânt, Ed. Deisis, Sibiu, 1995, p. 31). • Astăzi nu ne lipsesc artele și științele, ci ne lipsește din viață Hristos. Am rămas fără Hristos, fără păstor, dar dacă Îl căutăm, este gata să vină să locuiască cu noi, să renască întreaga noastră existență. Este de ajuns să-L căutăm în mod adevărat (Timotei Kilifis, Hristos, Mântuitorul nostru, Ed. Egumenița, Galați, 2007, p. 142). • Cine se întâlnește cu Dumnezeu, acela rămâne copleșit de măreția Lui (Părintele Teofil Părăian, Învierea lui Hristos, înnoirea vieții noastre, Ed. Doxologia, Iași, 2013, p. 11).

Marius Matei Preot in Floresti, jud. Cluj. Autor al cărții "Harta credinței. Meditații catehetice pentru copii și adulți", Editura Lumea credinței, București, 2020.

