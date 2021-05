Editoriale Vitezda: Ocarina nu ocărăște Marius Matei Share









Vitezda. Timp frumos pentru mântuire. 10541 de spectatori. Îngerul care tulbură apa întârzie de data aceasta. Bolnavii vociferează și scandează lozinci anti-romane. Un singur beteag stă deoparte, de multă vreme. Se simte izolat, inutil, dar încă nu și-a pierdut nădejdea. Nu e sigur la ce mai speră, dar focul inimii lui încă nu s-a stins. Nu întâmplător îl cheamă Jar. Domnul Hristos vine în întâmpinarea necazului lui și îi anulează suferința, valorificându-i personalitatea (Ioan 5, 1-15). Jar este vindecat, nu prin înger, ci direct prin Cel ce îl trimite pe înger să tulbure apa (ca la sfeștanie). Ne-am fi așteptat ca Jar să Îi mulțumească Doctorului, să psalmodieze. Să cânte de bucurie din toate instrumentele muzicale. În schimb, peste puțin timp, vindecatul de la Vitezda va fi primul care îl va huli și îl va lovi peste obraz pe Hristos. În loc să cânte la psaltirion și ocarină laude, Jar ocărăște. Orice fluier, chitară sau țambal poate psalmodia, mai degrabă decât să hulească. Ocarina este mai mult îngerească, cheamă oile în turmă, nu panichează. Ei, cam asta face omul vindecat: uită repede calvarul și devine hulitor. Mulți vindecați uită de ocarina psalmilor și de rock-ul milosteniei și ocărăsc tocmai pe cei pentru care ar fi trebuit să se roage și pe care să îi hrănească. În Vitezda noastră (biserica parohială), tot cam 1054 de suflete sunt așteptate la tulburarea apei și la Jertfa Mielului. Cam trei sferturi preferă alte scăldători (băile publice romane, pline de impietăți). Dar sunt și mulți vindecați, cu inimile pline de jarul recunoștinței, nu al hulei. Ocarina rugăciunii este fermecată, cea a milosteniei este miraculoasă. Când e bucuros, omul cântă și la cimpoi și la trifoi. Când este vindecat, omul nu mai ocărăște doctorii, ci își manifestă recunoștința. Muzica ocarinei (instrument din argilă arsă) este expresia de mulțumire a omului din lut însuflețit. Rugăciunea armonioasă este exteriorizarea dragostei pure. Vitezda Nouă atribuie o importanță crucială capacității omului de a iubi în familia sfinților, nu de a prospera pe cont propriu, în interes egoist, ocărând pe ceilalți2. Cel ce ocărăște, în loc să cânte la ocarină, nu a scăpat de sclavia Spânului3. Cel vindecat a recâștigat harul și este bucuros (a regăsit paradisul, este eliberat de ocară4). Hristos Vindecătorul este fratele nostru, iar un frate este întotdeauna cu frații5. Dar Hristos durează în veșnicie, iar Duhul dragostei lui Se odihnește în noi. Vom fi și noi psalmodiind în veci cu îngerii, nu ocărând cu hulitorii. Ocarina și psaltirionul, fluierul și diapazonul armonizează viața ca un psalm, nu ca o pradă, ca o muzică, nu ca o ocară. Ca să fie înțeleasă, muzica (agapisul) nu poate fi dată pe repede înainte. Ocarina ne convertește la bunătate infinită6. Cel ce cântă la ocarină va crede mereu în armonia evanghelică. Umanismul a început în Eden7. Omul crede că îl poate înlocui pe Dumnezeu. Că nu mai are nevoie de El după vindecare. Crede că Vindecătorul este doar un instrument (o ocarină din argilă arsă) de care te poți folosi după ce l-ai folosit, pe care îl poți arunca la coșul istoriei. Omul uită că se recontaminează și nu are leacul. Ocarina este dorința omului de a nu mai ocărî. Este momentul să renunțăm la strategiile pesimiste. Să nu ne mai imaginăm agravarea necazurilor. Iisus nu e neconvingător în nici o împrejurare. Pentru noi, cuvintele Lui au o forță mai mare decât oricare alte cuvinte. Chiar asta a vrut să spună: mântuirea e un dar de împăcare. Iisus nu ne spune că nu vom avea necazuri, dar ne dă puterea să le depășim. Mai mult, ne ridică din gunoi și ne așează la loc de cinste. Dumnezeu nu L-a trimis pe Iisus la noi cu mâna goală: ne-a adus mântuirea. Iisus nu ezită să îi caute pe oameni exact acolo unde se află. Doar prin El putem ajunge în Rai. pr. Marius MATEI Note: 1. Număr simbolic, anul Marii Schisme. 2. Roy Baumeister, Sensuri ale vieții, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2011, p. 197. 3. Preot Constantin Necula, Pedagogia poveștii, Editura Agnos, Sibiu, 2016, p. 77. 4. Preot Ilie Moldovan, Iubirea, Taina Căsătoriei, vol. I, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 1996, p. 142. 5. Preot Dumitru Stăniloae, Studii de teologie dogmatică ortodoxă, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1991, p. 381. 6. Mihai Neamțu, Bufnița din dărâmături, Editura Polirom, Iași, 2008, p. 170. 7. Preot Gheorghe Șanta, Preot Dorel Man, Educație, conștiință, mărturisire, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2014, p. 95.

Tags:

Marius Matei Preot in Floresti, jud. Cluj. Autor al cărții "Harta credinței. Meditații catehetice pentru copii și adulți", Editura Lumea credinței, București, 2020.

1