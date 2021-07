Ridicol și evlavie

Punctul slab al nostru este ridicolul nostru. Ceea ce stârnește batjocura și ne face caraghioși. Ceva la limita absurdului, care ne împinge spre derizoriu. Exact unicul lucru condamnat în Evanghelie: ipocrizia. Suntem ridicoli de fiecare dată când devenim prefăcuți, fățarnici, duplicitari. Sursa acestui rău este mândria, iar vindecarea este smerenia.

Evlavia și umilința sunt căile sigure spre fericire, deși azi par noțiuni abstracte, piedici în dezvoltarea personală. Omul recent se autoîndreptățește când este umilit, ratând șansa dezvățării de slava deșartă. Evlavia presupune profunzime, duplicitatea înseamnă superficialitate, fușăreală, neasumarea responsabilității.

Cu siguranță, omul evlavios va avea mai puțin prestigiu social și o avere mai mică, dar va dobândi o mult mai mare liniște interioară, iar șansele de a câștiga viața veșnică vor fi maxime.

Un popor se salvează atunci când crede în salvare, iar oamenii își găsesc salvarea dacă se măsoară cu speranța salvării. Cinematografia nu a salvat viața nimănui; nu e un medicament care să salveze viața cuiva. E doar o aspirină. Biserica este locul unde sunt salvați cei condamnați la moarte.

După ce Îl cunoști cu adevărat pe Hristos, îți vine greu să păcătuiești.

Cine descoperă iubirea lui Hristos se duce pentru El oriunde, îndură orice.

Am uitat să plângem pentru păcatele noastre și nici nu vrem, pentru că nesimțirea ne împinge să uităm de lucrarea mântuirii și să prețuim doar maimuțăreala. Am uitat să ne rugăm cu evlavie.

Chemarea la desăvârșire înseamnă: să duci o viață vrednică de Evanghelie, să ai mintea neîmprăștiată, să mărturisești adevărul, să ai cuviință, să muncești în liniște, să fii cumpătat în toate, să urmezi modelul sfinților și să folosești rugăciunea drept calmant pentru durerile sufletești.

Grija fariseică de a avea o evlavie exterioară nu are rost. Hristos nu a venit să ne pună pe noi pe locurile vacantate de fariseii repudiați. El a venit pentru mult mai mult: să ne umple de har. El a venit ca noi să înțelegem să nu ne punem pe noi înșine mai întâi, ci să ne lăsăm la urmă. El a venit pentru ca noi să trăim așa cum vrea Dumnezeu.

Hristos ne abordează la nivelul la care ne ducem viața și ne urcă la un nivel mai înalt. Urcușul este fascinant. Doar să nu căutăm soluții la probleme care nu există.

Fără Dumnezeu, suntem morți. Fără El, nu putem respira, păcatele ne sufocă. Fără El, flămânzim maxim, devenind canibali. Fără iubirea Lui, suntem bestii nemiloase. Fără Rai, nu există decât iad. Doar Dumnezeu are Medicamentul care ne vindecă de moarte. Doar Dumnezeu are un Spital pentru cei în curs de înviere. Doar El ne deslușește lămurit diferența dintre realitate și ficțiune.



Pomelnicul unui copil: Mama și Tata. Știe Doamne cum îi cheamă. Pomelnicul unui adult: Vasile (Belgia) și Nicoleta (Spania). În caz că Doamne nu îi poate localiza. Fără alte comentarii.Părintele Bogdan Chiorean scrie că sfinții, trăind pe pământ, au ­anticorpi la majoritatea problemelor lumești. N-au fost încercări și greutăți care să nu-i atingă. Pentru că viața lângă Hristos nu e una ușoară, lipsită de griji. Iar sfinții nu au fost supermani, ci niște oameni care-au înțeles că eforturile umane au rezultate ­incerte. Și că doar dacă te pui ­înaintea lui Dumnezeu, asemenea lui Petru-pescarul, eforturile tale s-ar putea să capete dimensiuni eshatologice. Punctul nostru forte nu este nimic al nostru. Punctul nostru forte este Hristos. Fără El, toate talentele noastre extraordinare nu ar fi avut nici o relevanță. Smerenia înseamnă să recunoaștem că nu avem nimic mai important decât Hristos. Smerenie este să te îndrăgostești de mai multe ori, dar mereu de aceeași Persoană. Andre Malraux scrie că omul este ceea ce ascunde. Să ascundem fapte bune cu maximă discreție, nu păcate. Leon Bloy scrie că există o singură nenorocire: Nimeni dintre noi să nu ajungă sfânt, să nu caute smerenia. Nimeni să nu mai înalțe o troiță, ci toți să doboare crucile. Dumnezeu nu l-a alungat pe om definitiv în iad, dar omul Îl alungă pe Binefăcător cu un singur motiv: vrea să Îi ia locul. Dumnezeu nu ne cere altceva decât scrie în Evanghelie: să ne micșorăm, pentru ca Hristos să crească în noi. Ce vrea Dumnezeu de la noi? Vrea să trăim umanitatea în chip nobil, fără vulgarități și obscenități. Dumnezeu nu a coborât degeaba la noi, ci a făcut acest cu un scop precis: ca noi să putem urca la El. Singura atitudine cu profit veșnic este smerirea noastră reală, zguduirea mândriei și a slavei deșarte din noi. Ca să nu pierdem căldura casei, reparăm pereții stricați (Răzvan Andrei Ionescu, Teologie pentru acum, vol. I, Ed. Doxologia, Iași, 2020, p. 107). Viața are un COLORIT, care este dat de activitatea noastră principală. Să nu ne descurajăm, să Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru pâinea prăjită! 🥪 Nu există viață veșnică fără Dumnezeu, să nu ne amăgim. Evanghelia ne învață cum să reacționăm duhovnicește, ne propune o viziune euharistică și ne avertizează că omul nu este singurul stăpân al lumii.

Stephen Crane scrie că omul contemporan se sinucide dintr-un motiv banal: nu se simte admirat. Nu este răsfățat, lăudat, glorificat. Nu i se zidește cultul dorit. Nu este recunoscut ca un idol pentru alții. Nu se bucură de nimic. Nu va rămâne în istorie. Nimeni nu va veni la mormântul / urna lui. Dacă L-ar fi căutat pe Dumnezeu, ar fi evitat toate acestea. Îngrijorarea nu-i răpește mâine niciodată durerea, ci doar îi pierde astăzi bucuria. Toată adevărata fericire, bucuria pură, recompensele dulci și satisfacția nestăvilită se află în cunoașterea lui Dumnezeu și în dragostea lui Dumnezeu; nu putem exista fără ele. Când spunem povestea propriei noastre convertiri / îndrăgostiri, am fi făcut-o cu o mare întristare, amintindu-ne ce am fost, și cu mare bucurie și recunoștință, amintindu-ne cât de puțin merităm aceste lucruri. Iubirea este o forță mai formidabilă decât oricare alta. Este invizibilă – nu poate fi văzută sau măsurată, totuși este suficient de puternică pentru a ne transforma într-o clipă și pentru a ne oferi mai multă bucurie decât ar putea orice posesie materială. Merle Shain scrie că iubirea poate costa mult, dar a nu iubi costă întotdeauna mai mult, iar cei care se tem să iubească găsesc adesea că lipsa de dragoste este un gol care răpește bucuria din viață. Iadul este locul / starea celor care au refuzat să caute iubirea și au preferat ura. Nu există bucurie fără iubire, nici iubire fără înviere. Primim câte o rezervă / doză de iubire în fiecare dimineață, ca mana biblică, suficientă pentru ziua curentă. De fiecare dată când cooperăm cu Dumnezeu, mai facem un pas uriaș înainte. Pentru că atunci când Dumnezeu ne cere să ne schimbăm, înseamnă că El are întotdeauna ceva mai bun să ne dea – mai multă libertate, o bucurie mai mare și binecuvântări mai mari. Găsirea adevăratei bucurii a vieții nu vine în grabă și nici nu se găsește în goana după cumpărături. Găsim adevărata bucurie atunci când îl facem pe Mântuitorul Hristos să fie punctul central al fiecărei zile. Când Cineva îți salvează viața și îți dă speranța, există recunoștință cu lacrimi de bucurie. Există un timp în care ai fost atât de binecuvântat, încât îți dai seama că ți s-a mai dat o șansă la viață, o șansă pe care poate nu ai meritat-o.

Pr. Marius Matei