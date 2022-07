Rugăciune către Domnul Învierii (VIII)

Doamne, vindecă-ne rănile provocate de spaime, de neputințe și de pierderi!

Să fim vigilenți, să nu ne trezim că apărăm lucrurile pe care Evanghelia le denunță. Suntem inutili dacă am fost educați greșit, dar există dezvățare, schimbare, transformare. Să golim tot tomberonul de mizerii, nu doar pe jumătate. Lucrările mari nu se înfăptuiesc prin putere, ci prin perseverență. Idealul creștin nu a fost încercat și găsit lipsit; a fost găsit dificil și lăsat neîncercat. Scopul vieții este aprecierea; nu are sens să nu apreciezi lucrurile; și nu are sens să ai mai multe dacă le apreciezi mai puțin. Dacă aș avea o singură predică de predicat, ar fi o predică împotriva mândriei. Doamne, dă-ne vigilență și smerenie!