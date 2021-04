Editoriale Starea de înviere poate fi trăită doar în duh de rugăciune Marius Matei Share









Pentru a înțelege învierea, avem nevoie de o inimă curată. Pentru a avea o inimă curată, avem nevoie de rugăciune. Starea de înviere poate fi trăită doar în duh de rugăciune. Rugăciunea este puterea ce ne trage la cer. Copilul care învață să se roage, cu ușurință va învăța celelalte, zise părintele în noaptea de Înviere. A ne ruga înseamnă a crede că Dumnezeu ne ascultă totdeauna cu dragoste. Cât timp omul rămâne în rugăciune, îndoiala nu îl biruie. Te rogi acasă, dar parcă în Biserică e mai ușor să te rogi, vâslesc și alții cu tine în barcă. Nepoții ies pe malul lacului, dar nu știu de ce fac asta. Părinții lor se plimbau, bunicii lor se rugau. Când mergem în procesiune pentru ploaie, câți vă luați umbrela cu voi? zise părintele plângând. Cine se bucură doar că Hristos înmulțește pâinile la Tabga va flămânzi iar. Cei ce Îl iubesc se bucură mai mult că îi văd chipul. Dacă crezi în înviere e simplă lepădarea de lume: lumea se va lepăda singură de tine. Dacă nu Îl rugăm pe Dumnezeu să ne deschidă mintea, aceasta va rămâne încuiată. Când vrei să birui pe cineva, intri pe teritoriul lui. Cine vrea să învingă moartea trebuie să moară. Numai cine cunoaște oroarea morții prețuiește învierea. Moartea poate fi îndepărtată numai cu condiția ca păcatul să fie îndepărtat. În Hristos, învierea deja s-a întâmplat. Hristos e primul Trup al învierii, nu și ultimul. Bătălia decisivă s-a dat deja. Întunericul e ceva ce trebuie depășit, un obstacol în calea luminii. Vom învia și vom ști că El e singurul Domnul! zise părintele către mulțimea care se gândea doar câte minute mai durează până se împarte pâinea numită în popor paști.

Părinții apostolici spun că Hristos profețește în noi. Prin cuvântul credinței. Prin chemarea făgăduinței. Prin poruncile învățăturii.

Cel ce vrea să se mântuiască nu se uită decât la Hristos. Iubește pe Cel ce l-a izbăvit de moarte. Să nu te alături cu cei ce merg pe calea morții. Să te ferești de tot ce nu e plăcut lui Dumnezeu. Să nu șovăi a face binele.

Porcul guiță numai când e flămând. Când trăiesc în prosperitate, oamenii uită de înviere.

Hristos este centrul gândirii și al trăirii noastre, nădejdea noastră comună. Suntem uniți cu El ca și coardele cu chitara. Să ne sârguim să ne adunăm mai des pentru Euharistie, ca puterile morții să fie nimicite în noi.

E o nebunie să vorbesc despre Hristos, dar să trăiesc fără El, ca păgânii.. Marius MATEI

Marius Matei Preot in Floresti, jud. Cluj. Autor al cărții "Harta credinței. Meditații catehetice pentru copii și adulți", Editura Lumea credinței, București, 2020.

