Fantana lui Iacob este locul intalnirii cu Mesia. Credeti ca doar Svetlana (Fotini samarineanca) s-a intalnit aici cu Dumnezeu?! De abia de azi nu mai insetam in veci! Aici este deconspirata casatoria de proba: „Cinci barbati ai avut si cel cu care traiesti acum nu iti este barbat!” Dar, pentru credinta ta, esti iertata! Apa vietii este o hrana spirituala, nu ne ingrasa conturile, nu ne inlocuieste furniturile. Nu ne face mai destepti, nu stim toate raspunsurile.

La fantana lui Dumnezeu am ajuns. La fantana, Mesia ne invata cum sa ne directionam gandurile catre Cer, iar nu catre efemer. Si oare nu arde in noi inima noastra cand El ne vorbeste? Vorba Lui schimba pustiirea noastra in desavarsire, implinire, invesnicire. Cat de multa lumina este la fantana! Prin aceasta deschizatura a timpului, Mesia ne arata o alta Lume! Fantanile sparte insa nu pot tine apa.

Fotini Samarineanca DIALOGHEAZA cu Dumnezeu. Dupa Rusalii, Fotini a fost botezata de catre apostoli. Impreuna cu cei doi fii si cele 5 surori.

Intervine persecutia lui Nero. Fotini era in Cartagina, impreuna cu fiul cel Mic, Iosi.

Fiul cel mare, Victor, era soldat in armata romana.

Ca soldat, este trimis sa ii persecute pe crestini si sa isi convinga mama si fratele sa nu mai propovaduiasca crestinismul.

Fotini merge la Roma. O converteste pe Domnina, fiica lui Nero.

Toata familia samarincei este supusa la chinuri, dar scapa nevatamati.

Sunt intemnitati 3 ani. Apoi martirizati, pe 26 februarie, ziua lor de pomenire pana azi, alaturi de Duminica a IV-a dupa Pasti.

Bucura-te faclia intelepciunii, luminata de Soarele cel vesnic!

Ştim ce avem de făcut şi facem, dar prea puţin. Dacă doza e prea mică şi nu se ia regulat, ieşi din programul de recuperare duhovnicească. Pocăinţa este un proces de durată, ţine toată viaţa, nu doar câteva zile pe an, când ne amintim de lumânări şi colivă. De Dumnezeu să ne amintim şi să nu Îl uităm niciodată, pentru că fără El nu putem fi fericiţi, nu putem face absolut nimic. Există Leacul Nemuririi (Împărtăşania). Împărtăşania necesită smerenie, pregătire, virtute, părăsirea patimilor.

Cea mai mare ispită este amânarea binelui. Să Îl copleșim pe Dumnezeu cu binele făcut de noi, ca să nu scormonească în gunoiul nostru.

In dialogul cu Dumnezeu, nu exista spatiu pentru individualism.

Tatăl stă cu drag de vorbă cu copiii, iar copiii cu tatăl lor. Tot aşa şi Dumnezeu grăieşte cu drag sufletelor credincioase prin Sfintele Scripturi.

Din ce motiv nu Il lasam sa ne iubeasca?

Dumnezeu ne iubeste si cand suntem slabi si vrea sa lucram pentru El cu iubire.

Sa Ii dam o inima gata sa Il iubeasca oricand si pana la capat.

Pr. Marius Matei