Actualizare Statistica COVID, azi 9 aprilie 2020

Ne propunem sa monitorizam, pe baza datelor statistice oficiale, situatia zilnica a persoanelor nou infestate, vindecate si decedate in perioada epidemiei cu coronavirus, in Romania. Pe baza de grafice – pentru a vedea si noi datele in baza carora Presedintele si guvernantii hotarasc masura Starii de Urgenta.

EFECTUL PROCESIUNILOR RELIGIOASE de duminica 5 aprilie 2020 (data de referinta) asupra evolutiei acestei epidemii in Romania poate fi constatat prin analiza cifrelor seci ale statisticilor guvernamentale?

JOI 9 aprilie 2020

NUMAR PERSOANE VINDECATE SI DECEDATE

Ce este spectaculos astazi, din punctul de vedere al temei noastre (daca procesiunile religioase de duminica 5 aprilie au avut efect masurabil in evolutia epidemiei COVID-19) este situatia cazurilor vindecate (coloane albastre):

Au fost raportate astazi 119 cazuri de persoane vindecate, numar dublu fata de ieri si practic aceasta este cea mai buna zi de la inceputul epidemiei. Se poate spune ca sfintii lucreaza!

Mortalitate: 20 persoane decedate astazi. Numarul acesta este sub numarul prognozat de IHME Whashington pentru epidemia din Romania pentru astazi, adica 30 . Si evolutia acestui indicator este neasteptat de buna!

IHME Whashington, Institutul pentru Masuratori si Evaluarea Sanatatii din cadrul Universitatii Whashington face public, prin siteul propriu, prognozele la zi privind evolutia pandemiei COVID-19 in lume, printre tarile evaluate din acest punct de vedere fiind si Romania. Statistica este de referinta pentru guvernele multor state afectate de aceasta viroza si reprezinta un suport stiintific pentru luarea masurilor administrative care afecteaza intreaga populatie a tarilor (nu numai persoanele bolnave).

Graficele au fost actualizate la data de 8 aprilie (ieri) .

Prognoza mortalitatii in pandemia COVID-19 pentru Romania este urmatoarea:

Conform datelor furnizate de Guvernul Romaniei, astazi sunt declarate 229 decese din cauza COVID-19 (total de la inceputul epidemiei). Prognoza IHME Washington este, la aceeasi data, de 271 decese. Practic mortalitatea este astazi 85% fata de previziune.

O abatere de 15% este totusi foarte mare in statistica. Fie prognoza este gresita (greu de acceptat de la un institut stiintific care are credibilitate mondiala), fie realitatea a fost influentata de unul sau mai multi factori neluati in calcul la realizarea previziunii.

CAZURI NOI

Astazi 9 aprilie, numarul de cazuri noi de imbolnaviri cu COVID-19 este de 441 persoane. Se pare ca nivelul zilnic al imbolnavirilor se plafoneaza. S-a atins varful pandemiei mai repede (dupa procesiunile religioase de duminica 5 aprilie 2020)?

In total, astazi sunt la nivelul tarii 5202 persoane infectate cu coronavirus, adica 0,027% din populatia Romaniei.

Din prognoza IHME, aflam ca mai avem doua zile pana la varful prognozat al epidemiei (11 aprilie) si ca Romania are nevoie, pentru aceasta perioada de maxima solicitare a sistemului national de sanatate de 1.301 paturi de spital, dar are deja pregatite… 39.955 paturi!!!

De asemenea, pentru perioada de varf a epidemiei avem nevoie de 299 paturi ATI (terapie intensiva) si avem pregatite 1.772 paturi ATI. Ventilatoare necesare : 254.

Autoritatile si-au facut treaba peste asteptari (au pregatite aproape 40.000 paturi in spitale, fata de 1.300 paturi necesare in varf de epidemie!).

Pe datele statistice recente furnizate de Guvern, s-ar parea ca epidemia a stagnat in mod neasteptat dupa data de duminica 5 aprilie, numarul de vindecari creste spectaculos, autoritatile tin sub control sistemul medical – si pe noi in autoizolare, se anunta prelungirea Starii de urgenta cu inca o luna, iar pana la Pasti mai avem 10 zile.

DOAMNE AJUTA!

Surse:

https://covid19.healthdata.org/romania

https://www.datelazi.ro/