Acces necondiționat

Dumnezeu nu este numai iubitor cu noi, este și răbdător. Ne iartă obrăzniciile.

Suntem îndemnați să ne purtăm cuviincios, ca în timpul zilei. Înainte, păcatele erau comise doar noaptea, pe întuneric. Acum nu mai este pic de rușine, sunt comise ziua în amiaza mare.

Așa cum un medic dă dovadă de capacitățile sale în fața bolnavilor, la fel Dumnezeu Își manifestă iubirea în fața oamenilor. Să ne obișnuim să Îl primim pe Dumnezeu.

Doar în Biserică, harul ne curăță inima de orice deșertăciune.

Dacă omul alege greșit și nu se îndreaptă, mizeria pe care o suportă poate deveni irevocabilă, acest lucru nefiind în contradicție cu bunătatea lui Dumnezeu.

Omul nu este definit de cărțile citite, ci de cele recitite. Omul își poartă povara singurătății sale, așa cum un lepros își poartă crustele, în speranța întâlnirii cu Dumnezeu.

Omul știe foarte bine doar ce îi lipsește. Conștientizează că încă nu are evlavie.

De două sute de ani deja, iacobinii nu au înțeles că nu pot învăța moartea din ei cum să trăiască.

Nu am auzit niciodată partea diavolului din poveste, Dumnezeu a scris toată cartea, scria Anatole France. Dar eu am încredere deplină în Dumnezeu și nu vreau să am de-a face cu mincinoșii. Nu am pierdut nimic. Din contră, urechile mele au fost salvate de auzul unor monstruozități.