Caută și vei afla: Căutări insuficiente

Daniel Gilbert, profesor de psihologie la Harvard, a afirmat recent la o conferință TED: Cred că fericirea poate fi găsită. Interesantă este însă distincția dintre fericirea naturală (firească, când obținem ce ne-am propus) și fericirea sintetică (nefirească, când nu obținem ce ne-am propus, dar ne autosugestionăm că totul este bine și, de fapt, nici nu ne doream să obținem ceva, că se putea mai rău). În cel de al doilea caz, cred că nu am căutat suficient, am abandonat prematur.

Omul nu mai privește cerul decât pe monitorul calculatorului. Nu mai caută în sus. Nu are cum găsi ascensiunea. Prin urmare, este într-o regresie sufletească. Căzăturile succesive, neurmate de ridicări, provoacă o resemnare tristă, de tipul: E bine și așa! Caută doar la nivelul ierbii, unde mișună șerpii. Dacă nu caută vindecarea, nu se vindeca. Mintea noastră nu se mai odihnește în inimă, pentru că nu se mai roagă, ci doar sintetizează informații, care devin nenecesare. Procesează prea multe imagini horror, care doar distrug și nu aduc nimic benefic. Omul se poate schimba până în ultima clipă a vieții lui, căutând izbăvirea și găsind-o. Pentru aceasta, să facem ceva în minus: Să nu ne îngrijorăm, să nu exagerăm!

E cert că nu am căutat suficient adevărul biblic-filocalic. E cert că nu am căutat suficient să sporim cu adevărat iubirea. E cert că nu am căutat suficient să ne întâlnim cu Dumnezeu. E cert că am căutat prea mult ceea ce nu trebuia să fi căutat deloc. Nu știm câte daruri divine avem în noi, până nu ne punem în Lucrare. Nu știm să funcționăm la capacitățile maxime. Vom muri, fără să știm ce am fi putut face, pentru că am refuzat starea de jertfă ca revelație. Căutăm procese facile, scurtându-ne viața. Cine caută virtuțile, își prelungește viața. Cine caută lectura duhovnicească, află o minte nouă și o deschidere incredibilă spre fericire. Devenim mai maleabili, mai puțin tulburați. Cine caută adevărul, îl află: Sufletul există, dar suferă cumplit, este în moarte clinică. Sufletul nemuritor este muribund. Nu moare, dar suferă de moarte. Există vindecare, dar unii sunt reticenți.

Îi respectăm pe toți și învățăm să fim toleranți, dincolo de diferențe. Cu tot respectul, nu căutăm ceea ce căutai samuraii japonezi acum patru secole. Tocmai citisem azi despre Niwa. Mare erou, extrem de curajos, foarte iubit și azi. Dar dădea altă semnificație vieții, decât o facem noi, cei ce Îl urmăm pe Regele Păcii. Dacă vom căută pe Gange sau în Anzi sigur vom găsi ceva, dar nu neapărat ceea ce ne doream inițial. Dacă vom căuta în Kassa (Kosice), îl vom găsi acum trei secole pe poetul Janos Batsanyi, căsătorit cu frumoasa scriitoare Gabriella Baumberg. Vom afla detenția de la Kufstein și exilul la Paris. Putem găsi multe lucruri și putem vedea partea frumoasă din fiecare.

Vom afla ce făcea misionarul Matteo Ricci în China, cum a învățat chineza, cum a compus 大 瀛 全 圖 (harta lumii), cum a compus primul dicționar portughezo-chinez, cum a fost primul european invitat în Orașul Interzis al împăratului Wanli, cum a condamnat pe față prostituția, cum L-a predicat pe 天主(Domnul Cerului). Un mare căutător a fost și scriitorul american Willian Dean Howels care a aflat adevărul: Nu există nici un popor dintre cele vechi fără credință. Am căutat acel popor primitiv ateu, dar nu l-am găsit. Nu l-a găsit nimeni niciodată. Dormim într-un zgomot infernal, încât liniștea paradisiacă ne trezește.

Marius MATEI