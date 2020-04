Ortodoxie si traire Cuvânt la Duminica a V-a din Postul Mare (pr. Marius Matei) Marius Matei Share









Cel mai important lucru in pedagogia crestina este constientizarea greselii, asumarea pacatului, dorinta de schimbare in bine. Este momentul in care iti dai seama ca iti faci singur rau si ca trebuie sa te opresti. Stii sigur ca nu vrei sa continui sa pacatuiesti, fara sa te forteze cineva sa ajungi la concluzia aceasta. Cel ce crede se smereste. Cel ce se smereste se imblanzeste. Cel ce se imblanzeste pazeste poruncile. Cel ce pazeste poruncile se lumineaza (***, Cartea Filocaliilor. Cele mai frumoase pagini, Editura Humanitas, Bucuresti, 2018, p. 15). Numai cine s-a departat de uraciune se poate apropia de Mangaietorul. Cea mai periculoasa ispita este gandul ca vom fi starpiti. Dar Dumnezeu nu vrea sa ne nimiceasca. El este lumina, ne da stralucire. El este viata, ne da putere. El este inviere, ne da curatie. El este adevar, ne da binele. Marius Matei

Tags: