Lipsa dragostei sălbăticeşte omul. Neîmblânzit, omul încearcă să corupă inimile victimelor. Adesea omul se gândeşte că, dacă ar fi trăit peste cinci sute de ani, viaţa lui ar fi fost mult mai fericită. Este dorul după viaţa veşnică, după un viitor mai plin de dragoste decât prezentul. Este încredinţarea conştientă în mâinile lui Dumnezeu. Omul este o minune. Dumnezeu nu începe nici o minune fără să o termine. Scriptura vorbeşte despre Abel (victima) şi despre Cain (ucigaşul). Dar mai vorbeşte şi despre Set. Fratele victimei, dar şi fratele ucigaşului. Îndrăgitul Virgil Gheorghiu spune că acesta al treilea frate este creştinul, care trebuie să aleagă ce model de frate urmează: modelul dreptului sau modelul trişorului. Scriptura ne învaţă să preţuim splendorile creaţiei, miracolul muncii creatoare, binefacerile dragostei caritative şi cele mai înalte virtuţi. Cel ce își dorește credință, înseamnă că are o fărâmă din ea și vrea mai multă. Înseamnă că a primit deja daruri divine mai presus de orice vis. Cel mai important este ca omul să nu își ignore scopul. Fructul durerii vine din vanitate, cruzime și răceală. Dacă grecii nu numeau pe nici un om fericit înainte de moarte, lumea de azi se forțează să nu numească pe nici un om nefericit înainte de moarte, doar că este o fericire trecătoare. Cine dorește credința, o are. Nu contează în viață nimic din ceea ce aduni, ci doar ceea ce merită să îți amintești: dovezile de credincioșie. Nu este adevărat că omul încetează să creadă și să spere, este doar o capcană ca el să înceteze să mai iubească . Dragostea nu se sfârșește vreodată, mereu mai rămâne suficient pentru hrănirea credinței. Mirosul de mere putrede îi amintește omului de fiecare dată de infidelități. Praful nepăsării devine enervant și blochează respirația credinței. Omul are credință atunci când își ajută fratele să nu se împiedice. Cea mai mare greșeală a omului este atunci când încetează să iubească și nu mai crede în nimic. Omul așteaptă prea multe de lumea aceasta, nu va primi nimic care să dureze. Credința este prima frază din romanul vieții omului, fraza care dă tonul și alungă intrigile. Chiar dacă Dumnezeu S-a odihnit în ziua a șaptea, scepticii să stea liniștiți, Și-a terminat lucrarea. Omului nu trebuie să îi fie frică de moarte, ci nu cumva să moară înainte de a oferi dragoste. Pentru multe persoane poate manifesta omul dragoste caritativă, inima are multe încăperi. Puterea care ține lumea este dragostea, nu fericirea hedonistă. Dragostea este cel mai frumos cadou care s-a inventat vreodată. E mai înțelept ca omul să se teamă de Dumnezeu cel plin de dragoste, ca să nu îi fie frică de el, cel lipsit de dragoste. Omul se caută pe sine și se găsește, dar e îngrozit de ce găsește, dacă nu Îl întâlnește pe Hristos. Simptomele necredinței sunt aceleași cu ale holerei. Mândria este prezentarea bubelor ca diamante.

În zilele noastre s-a realizat furtul perfect: s-a furat realitatea. Unii cred că istoria se reduce la pozele din concediu. Biserica se naşte din Duh, din misiunea ei de reconciliere şi vestire. Slujind Lui pe pământ, ne pregătim – de fapt să Îi slujim în veşnicie. Sfântul Duh trăieşte în noi, prin iubirea pe care ne-o dăruim unii altora. Nu este un Personaj oarecare din icoana unui praznic. Este Sfințitorul, Mângâietorul, Duhul Adevărului. Credința este un foc mistuitor. Mistuie răul, boala, moartea. Doar cei ce nu vor sa fie curați nu se pot apropia de Dumnezeu. Rusaliile descarcă tone de speranță în sufletele noastre. Prin puterea Lui orice piedică va cădea, și tot ce este imposibil devine posibil! Când Dumnezeu primește acces în viețile noastre, noi putem, cu adevărat, să devenim oameni fericiți. Puterea lui Dumnezeu nu ne este dată pentru împlinirea scopurilor şi planurilor noastre egoiste, ci pentru împlinirea scopurilor şi planurilor Sale desăvârşite. Puterea lui Dumnezeu ne este dată pentru a trăi o viaţă sfântă şi evlavioasă. Puterea lui Dumnezeu vine prin rugăciune şi post. Extindeţi-vă, desfăşuraţi-vă şi multiplicaţi binele din voi de mii de ori. Trebuie să renunţaţi la teamă şi să începeţi să aveţi încredere în Dumnezeu! Înţelepciunea lui Dumnezeu, care cunoaşte toate căile. Binele vine de la Dumnezeu, dar se împlinește de către sfinții Lui. Puterea este o preroga­ti­­vă absolută a dum­­nezeirii, iar Sfân­ta Scrip­tură doreşte să ne a­rate clar că omul trebuie să se ra­porteze la Dumnezeu ca la „Sin­gurul Pu­ternic“ şi „Sin­gurul Stăpânitor“. Dumnezeu nu poate să se lipsească de o parte a puterii Sale, de aceea eu pot experimenta puterea şi bunătatea lui Dumnezeu doar atâta timp cât sunt conectat şi în părtăşie cu El. Îndurarea lui Dumnezeu ne garantează că Dumnezeu ne vrea binele, puterea lui Dumnezeu ne garantează că Dumnezeu ne face acest bine. Dumnezeu vrea să ne mântuiască pentru că este îndurător și doar El poate să ne mântuiască, pentru că este atotputernic. Fiul este lumina Tatălui care a venit în lume ca să ne lumineze calea spre veşnicie, iar Duhul Sfânt e căldura care vine de la Tatăl ca să ne încălzească inimile şi să aprindă în ele iubirea lui Dumnezeu. Astfel, cum soarele cu lumina şi căldura una sunt, la fel una sunt Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt – Preasfânta Treime. Marius MATEI

