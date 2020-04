Iubirea nu se bazează pe o minciună

Celui ce iubește muzica nu îi este frică să danseze. Celui ce iubește binele nu îi este frică să trăiască. Celui ce iubește speranța nu îi este frică să creadă. Cel ce este încântat de frumusețea unei păduri are multe de învățat. Cel ce iubește tăcerea este un bun cetățean. Cel ce iubește mântuirea este fericit. Cel ce iubește omenirea știe că nici unul dintre frații lui nu este prea urât. Spunem că în rai este pace, dar pacea și raiul sunt una și aceeași. Uneori, dragostea umană se bazează pe o minciună, cea divină – niciodată.

Noi avem un limbaj imperfect. Dumnezeu are alt limbaj, alt mijloc de a ne transmite adevărul (ne face conştienţi de natura Lui). Biblia este, aşadar, un manual accesibil: Nu este vital ca toţi să fie egali, ci toţi să se iubească. Cei bogaţi îi pot iubi pe cei săraci. Degeaba suntem egali, dacă nu avem iubire. Nu este nici o exagerare să îi iubim pe cei care nu ne simpatizează. Dimpotrivă, este o idee de bază.

Nu trebuie să salvăm nici balene, nici continente, ci suflete. Iar mântuirea dintr-o viaţă chinuită înseamnă să ai mereu în faţă nădejdea bucuriei. Să recunoşti că există o singură soluţie: o comuniune tot mai mare cu Dumnezeu. Sclavii au fost eliberaţi, este momentul să fie eliberaţi nefericiţii (bucuria să nu mai fie jertfită profitului).

Tatăl ne descoperă voia Sa din iubire, pentru a-i împiedica pe copii să alunece sub roţile trenului. Iar voia Lui aceasta este: Să renunţăm nu doar la tutun şi la vin, ci mai ales să renunţăm la narcisism. Toată ura vine din pervertirea iubirii. Iar o generaţie care alienează iubirea nu ştie încotro se îndreaptă, oricâte căi ferate ar construi. Nu ştie ce are de făcut, oricâte tehnologii ar inventa. Nu ştie ce are de transmis, oricâte telefoane ar plăsmui. Suntem o generaţie nefericită: Hristos este absent din vieţile noastre.

Iubirea este balamaua care ține întreaga planetă. Fericirea depinde de circumstanțe (nu poți fi fericit în iad). Bucuria ține cont doar de cunoașterea iubirii (nu poți fi bucuros în iad). Cel ce iubește desăvârșit ne-a dat cel mai mare dar, ca noi să profităm de cea mai mare ocazie, să ne lăsăm luminați de cea mai mare atracție, să nădăjduim în cea mai mare promisiune, pentru a dobândi cea mai mare avere, viața veșnică. Hristos ne răscumpără și ne scapă de antipatie și de conflict. Nu vom fi abandonați.

Marius MATEI