Mântuirea nu este inutilă

De la ateism la barbarism nu este decât un singur pas. Drama constă în lipsa comunicării cu Dumnezeu, în însingurarea deprimantă, departe de orice speranță la fericire. Omul reînvață să comunice. Nu suntem atât orbi, pe cât suntem de muți, nu știm să comunicăm, deși am putea lesne învăța. Nu suntem familiarizați cu acest limbaj salvator. Omul uită de Dumnezeu, uită de rugăciune și uită de mântuire. Nu putem spera la un nou orizont, până ce nu luăm în considerare să părăsim țărmul . Nu putem ajunge în Cer, până ce nu ne detașăm de pământ. Nu putem să ne întâlnim cu Dumnezeu, până ce divorțăm de păcat. Pentru noi, mântuirea nu este doar un cuvânt. Este un scop, singurul. Nu putem mânca opt ore zilnic, nu putem bea opt ore zilnic, dar putem munci chiar mai mult de atât și ne putem ruga mai mult timp decât mâncăm. Puține lucruri lasă în sufletul omului o vibrație mai puternică decât cuvântul divin din Biblie. Mai ales dacă e și prima carte citită în copilărie. Primul mesaj care și-a găsit drum spre inima lui. E vital să păstrăm tăcerea uneori, doar nu ne tragem din papagali. Dumnezeu a îngăduit omului să își poată controla opțiunea, să își poată alege alternativa. Omul nu va putea să se eschiveze în cazul unei opțiuni catastrofale. Cuvintele din trecut pot fi iertate. Cuvintele de acum au nevoie de o nouă voce, o nouă conștiință, o mentalitate proaspătă, au nevoie de o dezinfecție morală. Nu cred că s-a pierdut credința, ci că a fost pusă în așteptare. Dar apelul de trezire va funcționa, câtă vreme vine cu dragoste din partea lui Dumnezeu. Omenirea nu poate suporta realitatea propriei uri și se anesteziază cu doze din ce în ce mai mari de adrenalină. Știe că se minte singură, dar este blocată într-o hipnoză puternică, nu se poate salva singură. Dumnezeu să ne izbăvească de această adicție! Omul acționează ca și cum ar fi stăpânul universului. Dumnezeu să ne amintească adevărul zi de zi! Omul doar slujește stăpânului, nu îl înlocuiește. Marea iluzie este despre fascinația monstrului. Degeaba, deja a pierdut totul. Nu trebuie decât evitat, nu are un lanț prea lung. Dar pentru aceasta trebuie să nu mai ascultăm vrăjeala lui ieftină, să ne astupăm urechile! Suntem stuf, dar vântul nu ne va doborî. Dumnezeu are grijă de stuf și nu îngăduie vântului să bată prea tare. Omorâm toate omizile, apoi ne plângem că nu mai sunt fluturi. Am crezut că lumea ne oferă siguranță. A fost, de fapt, o fantezie. Istoria mântuirii este scrisă de ucenicii Învingătorului. Toată viața, inima tânjește după Dumnezeu. Nu există nici un suflet atât de rău, încât să nu aibă nimic bun în el. Răul nu poate dura în veci. Asta înseamnă că binele este deja foarte aproape. Dumnezeu vrea să ne scape de mizeria sufletului, de care nu putem scăpa singuri. Aceasta este frumusețea curățeniei: desăvârșirea. Numai cel care încearcă să scape de mizerie este capabil să realizeze imposibilul. A tăcea despre Dumnezeu înseamnă a minți. Este imposibil să nu spui altor bolnavi cum te-ai vindecat. Nu spre lauda ta, ci spre slava Doctorului. Este nai mult decât o idee, este veșnicie. Este trist să nu iubim, dar este mult mai trist să nu putem iubi. Dumnezeu vrea ca viața noastră să fie speranță, care se transformă continuu în memorie și care – la rândul ei – naște speranță. Dacă un creștin este întrebat ce face în această lume, el răspunde că spune cu voce tare altora despre Dumnezeu, ca toți să fie eliberați din închisoarea iadului. Spune cu voce tare despre iubire, ca toți să se vindece de ură. Prin rugăciune, omul devine conștient de destinația la care vrea să ajungă. Învață din pilda vieții celor care au biruit și urmează modelul lor. Transmite mesajul mai departe, ca o componentă esențială a misiunii sale temporare. Pentru a nu rămâne încâlcit, are nevoie de un duhovnic, care să îl ajute să decodifice mesajul. 18 decembrie 106. Împăratul Traian poruncește uciderea a mii de gladiatori în arenă. Dramele provocate de mentalitatea păgână sunt greu de închipuit. Doar pentru că nu sunt trecute în manualele de istorie, nu înseamnă că nu s-au petrecut, din păcate. În sumbrul context al violenței și al decadenței, creștinismul chiar o fost o salvare, singura posibilă. Nu sunt de acord cu remarca lui Alain Besancon, potrivit căreia – în lumea de azi – mântuirea a devenit inutilă (“Dilemele mântuirii”, Humanitas, 2001, p. 17). Mai degrabă, cred cu tărie că – fără mântuire – creştinismul nu mai este creştinism. Afirmaţiile şi interogaţiile francezului ne pun pe gânduri:

1. Creştinii nu au voie să manifeste ură faţă de asupritori (ci să îşi iubească duşmanii).

2. O societate creştină este extrem de dificil de realizat, îndeosebi după înlăturarea Vechiului Regim (Anglia – sec. XVII, Franţa – sec. XVIII, Germania – sec. XIX, Rusia – sec. XX), dar nu imposibil.

3. Compromisurile multiple au dus la compromitere. Curentul nu este atât antibisericesc, cât anticlericalist.

4. Câţi dintre cei botezaţi se consideră creştini şi sunt atraşi de taina învierii?!

5. Mai admit oamenii că Poruncile nu sunt facultative, că nu este permis să furi?

6. Vom renunţa vreodată la arta de a face impresie în lume? Ne vom opri din goana după succes?

7. Orice invazie demonică poate fi alungată doar cu rugăciune şi cu post.

8. În timpul Imperiului Roman, barbarii au fost civilizaţi pentru că ei aspirau la civilizaţie. Azi, neomarxiştii nu sunt barbari, ci au ieşit din civilizaţie anume pentru a o distruge.

9. Lupta cu patimile nu trebuie admirată doar retrospectiv (în cronici, în vieţile sfinţilor).

10. Cei care atacă locul Bisericii în Cetate sunt într-o mare eroare, deoarece propun liberalizarea păcatului (adulterul, avortul, homosexualitatea). Deci, mântuirea este mai utilă acum ca niciodată altcândva în istorie. Câte vieţi a schimbat agnosticismul? Câte vieţi a recuperat din mizerie, din depravare, din depresie? Oare care să fie cauza pentru care un agnostic nu recunoaşte că Dumnezeu este suveran? O posibilitate nemaipomenită: să cunoaştem iubirea divină mântuitoare. În centrul atenţiei noastre: Dumnezeu (ne devine prieten). Dacă un agnostic nu apreciază muzica, nu înseamnă că muzica este proastă. Cunoaşterea lui Dumnezeu ne smereşte: El este puternic, noi suntem slabi. Promite celor ce bat că nu le va trânti uşa în nas. Dar cine poate spune că Îl cunoaşte? Nu ne cunoaştem bine nici măcar pe noi înşine. Dacă ne pierdem cheile într-un loc, degeaba le căutăm în altă parte. Unde Îl găsim? Cine încalcă regulamentul rutier îşi periclitează viaţa. Dar cine nu respectă Decalogul? Suntem murdari, dar ne convine starea în care ne aflăm? Câtă autoritate mai are Cuvântul pentru noi? Lipsa autorităţii duce la confuzie: fără Cuvânt, nu ştim ce să facem. Deşi Biblia este vocea lui Dumnezeu, mulţi nu au citit-o niciodată. Ar fi descoperit pecetea Lui. Nu trebuie să dovedim nimănui nimic. Mulţi s-au îndoit de cuvintele biblice. Vitezda a fost descoperită destul de recent, la 21 de metri sub actualul oraş (era îngropată încă de la invazia romană, anul 70). 20 de profeţii (scrise cu sute de ani înainte) s-au împlinit pe Golgota în mai puţin de 24 de ore. Cuvintele Lui nu vor trece. Se va întoarce şi ne va lua la El. Biblia este un document demn de crezare. Multe cărţi sunt gustate, dar una singură merită mestecată şi digerată. Ne dorim să Îl cunoaştem mai bine? O singură categorie de oameni este aspru mustrată de Iisus: cei ce cunosc Cuvântul, dar vieţile lor nu sunt schimbate. Dacă toţi am orbi, soarele tot ar străluci. Dacă toţi am fi agnostici, Dumnezeu tot ar fi suveran. Păcatul tot păcat ar rămâne (tot nu ar fi admisibil). Dumnezeu poate să ofere mântuire. Dumnezeu poate veni în ajutor. Dumnezeu poate să ne păzească. Dumnezeu poate să ne împlinească. Acuzaţi că nu facem lucruri (care implică minciună şi furt): ne integrăm sau încasăm? Evanghelia ne pune dăruiește uneltele și ne învață procedura, dar nu muncește în locul nostru. Marius MATEI













Marius Matei Preot in Floresti, jud. Cluj. Autor al cărții "Harta credinței. Meditații catehetice pentru copii și adulți", Editura Lumea credinței, București, 2020.

1