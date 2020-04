Schimbaţi durerea oamenilor în bucurie!

Nevrednicul de mine, cum cuget macar sa privesc spre impartasirea apostolilor si liturghia ingereasca, pictate in sfantul altar? Teoretizez multe, ma trufesc si trebuie sa imi revin! Pacatul este obositor, iti fura linistea, pacea, lumina. Nu poti trai in Adevar, cata vreme esti fiu al minciunii. Un semnal de alarma, din partea Elenei Frandes: „In mintea mea lumească satana are un birou permanent, iar mapa cu răutăţi i se aduce zilnic la semnat”. Nu voi ramane indiferent la soarta vesnica a mea! Ajutati-ma, sfintilor Aristobul, Sabin, Trofim, Talus, Agapie, Plisie, Romil, Timolau si Alexie, omul lui Dumnezeu! Post, rugaciune, fapte bune si multa rugaciune: acestea imi lipsesc, pe acestea trebuie sa le inmultesc. In loc de pierderi de vreme la TV, mai bine sa iau aminte la Domnul Hristos! Da, sa iau aminte la cum isi duce El crucea cu rabdare! Da, sa iau aminte la cum Domnul Hristos a indurat toate cu liniste si cu demnitate. Sau la cum a fost biciuit, de catre soldatii romani, cum zilnic citesc in Proloagele de la Ohrida ale Sfantului Nicolae Velimirovici de Jicea si Ohrida. Sunt invitat la Nunta Mirelui, de ce nu ma pregatesc de Ospat? Să luăm aminte la Stăpînul Iisus Hristos Cel Care S-a înălţat la ceruri: La cum toată forţa gravitaţională a pămîntului nu a putut să împiedice înălţarea Trupului Domnului la cer; La cum, prin Sfîntă înălţarea Lui, Domnul S-a arătat pe Sine deasupra legilor fizice ale firii.



Si, totusi, exista credinta! Exista jertfa si ajun si milostenie. Numai ca acesti crestini nu vor fi niciodata protagonistii jurnalelor de la ora cinci. Ma bucur nespus mai ales de faptul ca ei se roaga pentru mine. Acesti crestini pot muta muntii. Nu foarte putini, dar foarte buni. Sunt familia luptatoare, biruitoare prin puterea Mielului! Oameni ai rugaciunii, ai discretiei si ai luminii. Multumesc, Doamne, ca exista ramasita lui Israel, 500 de drepti pentru care salvezi cetatea celor 20.000. Crestini care isi aprind lampa credintei si privegheaza in asteptarea Invierii. Sa nu ii certam mereu pe cei absenti, sa ne bucuram de cei prezenti. Multimile veneau in numar mare sa il asculte pe Rabi, incat El nu mai avea loc pe tarm, ci era nevoit sa predice din corabie! Multimile se hranesc duhovniceste din cuvintele de invatatura ale oamenilor lui Dumnezeu: duminica il vom asculta pe parintele Gheorghe Santa. Scopul este mantuirea pacatosilor, dintre care noi suntem cap de lista. Este intoarcerea fireasca a celor imprastiati. Cuvantul divin ne aduna laolalta, Duhul unitatii ne sfinteste, iar batranul harismatic este psihoterapetul care Il cunoaste pe Dumnezeu si ne arata ca toate cele de sus pot fi traite si aici, jos. Duhovnicul ne arata iar si iar frumusetea vesniciei si ne trezeste dorul nebun de cele sfinte. Si nu suntem singuri, ci alaturi de sfintii Spiridon, Nectarie, Ipatie si de toti sfintii.

Multe cuvinte ne tulbura. Putine taceri ne linistesc. Iarta, Doamne, pe cei 22 de ingerasi belgieni! Mangaie pe parintii lor indurerati! Ajuta-ne sa ne respectam angajamentele duhovnicesti, sa facem faptele luminii cata vreme mai avem lumina cu noi. Maine poate fi prea tarziu. Azi e cea mai potrivita zi pentru recastigarea linistei. Puterea credintei nu se experiaza de unul singur. Suntem impreuna trupul Lui, suntem comunitatea celor botezati, miruiti, spovediti, impartasiti cu Hristos Painea vietii. El ne va mantui: sa ascultam de Evanghelia Imparatiei vesnice. Vom citi zilnic din Sfanta Scriptura mesajul Lui. Ca sa indeplinim voia Lui, trebuie sa o cunoastem. Apoi vom pune in practica cele citite acolo. Ce intelegeti de aici: „si a fost clipa cînd, iscînd embrionul de verset din matricea amniotica, egal cu tine însuti si cu plasmuirea celui ce se înfrupta din tine, ni te-ai aratat în sfîrsit, Rabbi, gol si descoperit, cu pielea ta alba de evanghelist, cu ochii rosii, poate de la neon, poate de la camera de gazare, oasele tale îi desenau durerii un trup amoeboidal, pentru ca nici o faptura nu este ascunsa în El mai mult decît încape inima ta în cuvîntul Lui, si ne-ai spus, mie si lui Aaron, împutinati, sa luam loc si sa asteptam iscodind nevazutul dupa un semn, caci n-am venit prea tîrziu, cum nici prea devreme, ca sa ne nastem”? (Angela Furtună)

Astept parerile voastre despre acest mesaj al Angelei. Sfarsesc ortodox, cu Sfantul Ioan de Kronstadt: „Ai devenit al lui Hris­tos cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău şi cu toată inima ta, ca şi El să devină al tău şi să Se sălăşluiască întru tine şi să îşi facă locaş în tine? Preotul vorbeşte mereu cu Domnul şi Acela îi răspunde; la orice ierurgie, la orice rugăciune, Domnul dă un răspuns. Crestinilor, schimbaţi durerea oamenilor în bucurie! Dacă nu ai fi dus o viaţă cinstită şi nu te-ai fi străduit să te uneşti cu Dumnezeu, vrăjmaşul n-ar fi tăbărât pe tine, nu te-ar fi chinuit. Păcătosul se simte stingherit oricât ar fi lumea de largă, fiindcă lumea este opera lui Dum­nezeu cel Atotsfânt şi Drept, iar păcătosul care nu ţine poruncile lui Dumne­zeu, poruncile iubirii şi păcii, apare printre făpturile lui Dumnezeu ca o fiinţă monstruoasă, care nu şi-ar avea locul în lume. Iată de ce nu se simte în largul său; i se pare că e mereu urmărit: de Dumnezeu, de propria-i conştiinţă, de întreaga Creaţie. Adevărul este în egală măsură o temelie şi un element diversificata a tot ce este creat atât pentru propriile noastre fapte, cele dinlăuntru şi cele dinafară, cât şi pentru tot ce există şi, în special, temelia rugăciunii. Fie ca toată viaţa să ţi se întemeieze pe adevăr, toate faptele, toate gândurile şi toate dorinţele. Chinurile vin ca o consecinţă a păcatului, ele fiind şi partea acelor fiinţe fără trup care l-au părăsit pe Dumnezeu. De aceea, dacă te căieşti, sin­cer, din inimă, poţi crede că vina pentru chinurile şi suferinţele tale o poartă păcatul şi diavolul, dar nu numai acestea, ci şi tu însuţi, fiindcă diavolul nu ţi-ar fi putut face nici un rău dacă n-ar fi găsit ceva în tine de care să se agate.”

Marius MATEI