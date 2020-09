Sfantul Shanghaiului

Bucura-te, Sfante Ioan Maximovici, ca un copil de doi ani bolnav l-ai vindecat in chipinunat! Bucura-te, Sfante Ioan Maximovici, ca la operatia fratelui de manastire decisiv ai asistat! Bucura-te, Sfante Ioan Maximovici, ca stramos pe Sfantul Ioan de Tobolsk l-ai avut! Bucura-te, Sfante Ioan Maximovici, ca pe o catolica din China ai vindecat! Bucura-te, Sfante Ioan Maximovici, ca zilnic vizitai pe bolnavi si cu ei te rugai! Bucura-te, Sfante Ioan Maximovici, ca orfelinat in cinstea Sfantului Tihon de Zadonsk ai ridicat! Bucura-te, Sfante Ioan Maximovici, ca 2000 de copii din iubire i-ai salvat! Bucura-te, Sfante Ioan Maximovici, ca in fiecare seara pe orfani ii binecuvantai! Bucura-te, Sfante Ioan Maximovici, ca insula Tubabao de uragan ai salvat-o! Bucura-te, Sfante Ioan Maximovici, ca sfintele tale moaste vindecari savarsesc! Bucura-te, Sfante Ioan Maximovici, ca din vietile sfintilor cu bucurie catehizai pe toti! Bucura-te, Sfante Ioan Maximovici, ca viata aceasta este o calatorie duhovniceasca! Bucura-te, Sfante Ioan Maximovici, ca pentru noi mijlocesti si ne ajuti sa tinem poruncile divine!

(pr. Marius MATEI)