Țara Sfântă – jurnal din izolare

Sarbatorile Pascale in acest an ne gasesc pe toti locuitorii Tarii Sfinte in casele noastre. Cetatenii israelieni sarbatoresc PESAH, o sarbatoare ebraica care aminteste de Iesirea evreilor din Egypt in timpul lui MOISE. iar noi crestinii palestinieni si calugarii si calugaritele detasate din Romania, Grecia, Rusia sau alte tari , vom sarbatori Duminica Floriilor si Sfintele Pasti. Niciodata mai mult decat acum nu s-a vazut utilitatea platformei de comunicare Facebook utila credinciosilor si familiilor , elevilor si chiar persoanelor care au continuat cat de cat lucrul de la domiciliu. Urmarim cu drag preotii localnici dar si din tara oficiind slujbele in biserici. Strazile in Sfânta Cetate a Ierusalimului, Betleem, Nazaret sunt goale, fara trecatori, dar gandurile noastre si ale crestinilor din intrega lume, ne conduc spre locul sfânt. Vibratia inalta a acestor locuri atinse de viata , mâna si CUVANTUL Mantuitorului ne atrag, iar cei care au mai fost stiu ca emotiile traite aici te aduc inapoi. Aburul liturgic este viu intretinut de preotii care savarsesc Sfintele Liturghii cu usile inchise… noi ne rugam in camarutele noastre in mijlocul familiei.

An de an in Duminica Floriilor avea loc o procesiune la care coborau mii de crestini cu crengi intregi de palmier, lungi si de 2 metri uneori ridicate spre cer si cantece rasunau tot drumul care coboara dinspre Betania tot Muntele Maslinilor spre Pretoriu, locul Condamnarii lui Iisus. Este veche traditia, din timpuri evanghelice si aminteste de felul in care oamenii l-au intampinat cu astfel de crengi pe Iisus Hristos cand venea dinspre Betania incalecat pe manzul asinei si-i cantau ''Osana, Osana, Fiul Lui David”. De aici si denumirea sarbatorii in limba araba „Had il Nahleh” si in limba engleza „Palm Sunday” adica Duminica Palmierilor. Tot din fire mai inguste, din creanga de palmier se impletesc cosuri mici, cuiburi pentru flori, prinse in scara, pe o tulpina centrala „Stâlpar de finic”. Cu aceste buchete copiii se prezinta la Sfanta Liturghie in Duminica Floriilor. In cartea Pelerin am aratat fetita mea in incinta Bisericii Nasterii Domnului in doi ani consecutivi , ce fel de buchet purta in maini. Fiecare crestin in biserica primeste o cruciulita impletita din frunza de palmier, care se usca frumos si se pastreaza intr-o carte de rugaciuni. Vom impleti in case aceste cruci frumoase din palmier si vom continua sa ne rugam si sa multumim pentru toate! Suntem pe paralela 45, avem aceeasi ora cu ora Romaniei ,vom aprinde in noaptea slujbei de Inviere flacara Ortodoxiei si vom canta HRISTOS A INVIAT!

Gabriela Baddour