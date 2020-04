O pelerina in Dublin. Protejeaza de ploi si de necazuri. Isi cauta fiii la concerte. Deseneaza o noua fortificatie. Creeaza un nou antivirus. Trezeste din letargie pe multi incremeniti. Fiul ei a dezvrajit o lume. O aduc multi imigranti in inimile lor, unii o inghesuie la cala. O vor ferici toate neamurile, inclusiv celtii. Mergem sa il intalnim pe discipolul din Limerick.

Discipolul din Limerick. Este eliberat de automatisme. Scopul vieții lui culminează în înviere. Contribuie la crearea lui: se poate modela. Simte: Cel căutat îl ascultă. Inima lui este o inundație de bucurie. Restabilește puterea iubirii. Renunță la autoexaltare. Știe: Cel căutat este dincolo de orice afirmație sau negație. A scăpat de plictiseala încremenită. E sigur: ceea ce nu este asumat, nu este nici vindecat. Nu suferă de angoasa fata de propria salvare. Citește Filocalia ca ucenic al Părinților.

Sfânta din Kildare l-a învățat că un înțeles care nu are transparenta se transforma in idol conceptual. Că doar iubirea are un caracter de inepuizabilitate. Discipolul a înțeles că nu își poate găsi împlinirea in el însuși, ci numai prin participarea la viața Celui nemărginit.

Discipolul a înțeles de la cuvioasa din Kildare că un loc poate fi mai sfânt decât altul. Energiile Celui nemărginit sunt mai active aici decât dincolo. Discipolul poate trăi pe mai mult decât un plan al existenței. Sfânta pregustase veșnicia încă din timpul vieții.