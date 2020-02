Grabarka, Muntele Sfant din Polonia

Muntele Grabarka este situat in partea de est a Poloniei, in Podlaskie Voividship, la aproximativ 10 km de orasul Siematycze. Considerat a fi un loc al minunilor si descoperirilor dumnezeiesti, Muntele Grabarka este cel mai important loc de pelerinaj al Bisericii Ortodoxe Poloneze. Muntele a fost considerat sfant de mai bine de 700 ani, mai ales datorita a doua intamplari minunate petrecute aici. In prezent, pe acest loc se gasesc doua asezaminte monahale, unul inchinat Schimbarii la Fata, iar cel de-al doilea, Sfintelor Marta si Maria. Specificul Muntelui Grabarka il constituie “padurea” de cruci ce inconjoara bisericile, toate aduse pe munte de-a lungul timpului de catre pelerini.

Istoricul Muntelui Grabarka merge pana in secolul al XIII-lea cand, in timpul invaziei tatare, o icoana facatoare de minuni a Mantuitorulului Hristos, a fost luata din biserica apropiata din Mielnik, fiind ascunsa in padurile de pe munte, pentru a preveni pangarirea sau distrugerea acesteia.

Desi ulterior icoana nu a mai fost gasita, legenda acestei icoane ramase pe Muntele Grabarka s-a raspnadit din generatie in generatie, muntele devenid, cu vremea, loc de pelerinaj.

O minune aveas sa se petreaca pe Muntele Grabarka in anul 1710, in timpul unei grave epidemii de holera ce afecta intreaga regiune. Potrivit traditiei locale, un batran a primit o instiintare de la Dumnezeu sa indrume multimea suferinda pe Muntele Grabarka, unde inaintea crucii pe care o vor aduce cu ei, sa se roage pentru izbavire. Satenii bolnavi au urmat indemnului batranului iar epidemia s-a sfarsit in chip minunat. In cinstea acestei minuni localnicii au decis sa ridice o capela pe acest munte.

Intre 1884-1895 o noua biserica a fost constuita purtand hrmaul Schimbarea la Fata. Dupa Primul Razboi Mondial, biserica se afla inca in stare buna. Biserica a supravietuit, de asemenea, si celui de-al Doilea Razboi Mondial.

In 1947, cu binecuvantarea Arhiepiscopului Timotei de Bialystok si Gdansk, o maica a ales Muntele Sfant pentru intemeierea Manastirii Sfintele Marta si Maria. Monahii de la manastiri care fusesera inchise sau situate dincolo de noile granite ale Poloniei, s-au stabilit aici.

In 1956 cea de-a doua biserica, inchinata Icoanei Maicii Domnului „Bucuria Tuturor celor Necajiti”, impreuna cu chiliile maicilor ce incopnjurau biserica, au fost sfintite. O casa pentru preoti ce slujeau in Muntele Sfant Grabarka a fost, de asemenea, construita.

In timpul anului 1960, Biserica Schimbarea la Fata a fost renovata. In 1980 o noua constructie monahala din caramida, impreuna cu paraclisul Adormirea Maicii Domnului, au fost construite.

In 1990 un eveniment tragic a avut loc. Un incendiu a izbucnit in biserica Schimbarea la Fata distrgand-o pana la temelie. Reconstructia bisericii a inceput in scurt timp, noua biserica fiind sfintita pe 17 mai 1998, de catre Mitropolitul Sava.

Grabarka, Muntele Sfant din Polonia, a fost un important loc de pelerinaj pentru crestinii ortodocsi din Polonia si alte tari ale Europei, inca din secolul al XVIII-lea. Praznicul Schimbarii la Fata, aduce anual pe Muntele Grabarka mii de pelerini ortodocsi din Polonia si din intreaga lume. Potrivit traditiei locului, pelerinii urca pe Muntele Grabarka aducand cu ei cruci pe care sa le aseze in jurul locasurilor de cult.