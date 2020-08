Mormantul Sfantului Apostol Filip a fost descoperit recent in orasul antic Hierapolis, numit astazi Pamukkale, in provincia Denizli, in sud-vestul Turciei. Localitatea, al carei nume inseamna “castelul de bumbac”, este astazi una dintre cele mai renumite atractii turistice din Turcia, locul fiind renumit pentru apele lui termale si rocile sedimentare.

In vremea Mantuitorului exista in Hierapolis o comunitate evreiasca puternica, drept pentru care propovaduirea Evangheliei in acest loc era un lucru de mare trebuinta. Orasul antic este mentionat si in Sfanta Scriptura, sub numele “Ierapole”, unde citim: “Va imbratiseaza Epafras, care este dintre voi, rob al lui Iisus Hristos, pururea luptand pentru voi in rugaciunile sale, ca sa stati desavarsiti si plini de tot ce este vointa lui Dumnezeu. Caci martor ii sunt ca are multa ravna pentru voi si pentru cei din Laodiceea si din Ierapole” (Coloseni 4, 12-13).

Sfantul Apostol Filip, praznuit de Biserica Ortodoxa in ziua de 14 noiembrie, sfant ce nu trebuie confundat cu Sfantul diacon Filip, praznuit in ziua de 11 octombrie, este unul dintre cei doisprezece ucenici ai Mantuitorului. Originar din Betsaida Galileii, Filip este cel de-al treilea Apostol chemat la misiune de catre Mantuitorul nostru Iisus Hristos. Sfantul Filip, intalnindu-l pe Natanael, i-a spus: “Am gasit pe Cel despre Care a scris Moise in Lege si prooroci, pe Iisus, fiul lui Iosif cel din Nazaret” (Ioan 1, 45).

Dupa Inaltarea Domnului la cer, Sfantul Filip a propovaduit credinta crestina in Asia Mica. Documente descoperite recent atesta faptul ca Sfantul Apostol Filip l-a insotit pe Sfantul Apostol Andrei in Scitia, adica in Dobrogea de astazi, pentru a face cunoscut cuvantul lui Dumnezeu. Sfantul Filip a fost martirizat in anul 80, la varsta de 87 de ani, in cetatea Hierapolis, fiind batut cu pietre si rastignit cu capul in jus.

Mormantul Sfantului Apostol Filip – Hierapolis

Mormantul martiric al Sfantului Apostol Filip se afla pe culmea unui deal din nord-estul orasului Hierapolis, in afara zidurilor cetatii. Biserica martirologica dateaza inca din secolul al V-lea. Se crede ca Sfantul Apostol Filip a fost inmormantat in centrul cladirii. Deoarece insa locul cu pricina a fost incendiat, candva intre secolele V-VI, locul exact al mormantului a ramas multa vreme necunoscut.

Biserica martirului infatiseaza o arhitectura speciala, fiind executata probabil de un arhitect al curtii imperiale bizantine. Structura centrala, de forma octogonala, avand un diametru de douazeci de metri, era acoperita cu un acoperis de lemn, acoperit cu placi de tigla. De jur-imprejului cladirii se aflau opt camere dreptunghiulare, fiecare avand cate trei arce. Patru dintre aceste camere erau folosite ca intrari in biserica, iar alte patru erau amenajate ca si capele. In spatiul dintre cele opt camere se aflau mai multe capele heptagonale, fiecare avand cate o absida. Domul de deasupra absidelor era acoperit cu mozaicuri. De jur-imprejurul bisericii martirice se aflau coloane de marmura, toti peretii fiind placati si eu cu paneluri de marmura. Intregul complex a fost distrus de un cutremur devastator, urmat de un incendiu, pe la mijlocul secolului al VII-lea.

In vara anului 2011, efectuand sapaturi arheologice in situl arheologic din Hierapolis, asupra ruinelor unei nou-descoperite biserici bizantine, profesorul italian Francesco d”Andria, impreuna cu echipa sa de arheologi, a descoperit mormantul Sfantului Apostol Filip. Se crede ca mormantul sfantului se afla la o distanta de 40 de metri de biserica martirica.

Structura mormantului si inscriptiile aflate pe acesta sunt indiciile care au dus la convingerea ca acesta este mormantul Sfantului Apostol Filip. Desi mormantul nu a fost insa deschis, locul atrage deja un numar insemnat de crestini. In aceasta privinta, arheologul italian, spune: “Credeam ca mormantul se afla pe Dealul Martirilor, dar nu l-am gasit in acea zona. Pana la urma, am facut descoperirea in timp ce dezgropam o biserica din secolul al V-lea. Intr-o zi, mormantul va fi deschis. Aceasta descoperire este foarte importanta pentru lumea crestina si pentru arheologie. Aici va fi un loc de pelerinaj.”