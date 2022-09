Pelerinaje Pelerin la Iordan Marius Matei Share









Fiul lui Dumnezeu Se botează în Iordan. Fie la Yardenit, fie la Bet Abara, fie la El Kharrar. Câțiva kilometri mai în aval sau mai în amonte nu schimbă starea de penitență pe care o presupune această minune (Se descoperă Sfânta Treime). De altfel, Fiul lui Dumnezeu Se botează și pe Nil și pe Enisei, peste tot unde mor creștini în numele Lui. Marius Matei

Marius Matei Preot in Floresti, jud. Cluj. Autor al cărții "Harta credinței. Meditații catehetice pentru copii și adulți", Editura Lumea credinței, București, 2020.

