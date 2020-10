Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă – Nutriție și rețete culinare pentru copii

Pentru a ajunge la carte apăsați aici: Nutriție și rețete culinare pentru copii

Actrița Ioana Picoș, una dintre cele mai convingătoare voci pro-viață din spațiul public românesc, mamă a doi gemeni minunați, a reușit să scrie o carte despre cum trebuie hrăniți copiii, de la vârsta de o lună și până la trei ani.

Ineditul cărții – care este prefațată de însuși prof. dr. Pavel Chirilă, cel mai cunoscut și iubit medic naturist din România! – constă în faptul că Ioana Picoș a citit enorm, a experimentat îndelung și a reușit, cu răbdare, știință și dragoste să creeze cele mai potrivite combinații culinare pentru diferitele vârste ale copiilor. Astfel, ținând cont de necesarul de calorii, proteine, vitamine etc din viața celor mici, autoarea a combinat gustos și sănătos elementele din natură care sprijină dezvoltarea excelentă a micuților.

Toate rețetele ei sunt probate în alimentația propriilor copii, iar gradul de sănătate maximă a “Titanilor“, precum și buna lor dispoziție arată o reușită deplină! În plus, mamele elimină stresul lipsei de experiență, a întrebărilor inutile, a căutărilor interminabile pe internet, a frământărilor de a face totul cum trebuie: totul e scris în carte!

Încă un amănunt esențial: rețetele Ioanei Picoș sunt fără carne (exceptând-o pe cea de pește), dar ele asigură fără probleme necesarul unei zile, în funcție de vârsta copilului. Așadar, sănătate până la capăt, încă din copilărie!

Iată și câteva cuvinte din Prefața prof. dr Pavel Chirilă:

“Cartea reprezintă reîntoarcerea la alimentația simplă, la alimente lipsite de E-uri, la moduri de gătire lipsite de „preparate ad-hoc”. O importanță deosebită este acordată diversificării alimentației – subiect central pe măsura creșterii copilului. De aceea acest subiect a fost tratat în patru capitole.

O felicităm pe autoare și suntem convinși că o „alimentație mediteraneană”, oferită copiilor la vârstă mică, le conferă o bună stare de sănătate și o dezvoltare armonioasă până târziu, în peri- oada matură.“

Și, desigur, câteva gânduri ale autoarei:

“După multe căutări am ajuns la concluzia că stilul mediteranean este cel mai potrivit pentru mine și copiii mei. De 14 ani sunt vegetariană. Consum legume, fructe, semințe, lactate (doar de capră), ouă și uneori pește. Același lucru îl aplic și cu copiii mei. Prin prisma acestui fapt, în cartea mea veți găsi rețete care includ toate cele de mai sus. În loc de pește puteți adăuga altă carne, întrucât combinațiile făcute de mine permit acest lucru. Este doar o alegere personală.

Trebuie să știți că atât în timpul sarcinii cât și după naștere (implicit în timpul alăptării gemenilor, care a durat de 1 an și 6 luni) am avut același stil de alimentație.

Mi-am făcut analizele de sânge, le-am făcut și copiilor mei și am avut bucuria să constat că suntem toți perfect sănătoși și în parametri normali.

Acest aspect m-a încurajat să continui și să scriu rețetele pe care le veți găsi în această carte.

Am citit cărți ale nutriționiștilor de top, am fost la consiliere în nutriție, exact pentru că am dorit să știu cum să îmi alimentez copiii cât mai bine, sănătos, gustos și în combinațiile corecte. Am aflat despre multe greșeli pe care le facem din neștiință și le voi scrie în paginile ce urmează.“

Răzvan Bucuroiu

