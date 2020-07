Cinstirea icoanei Maicii Domnului Prodromita; Sfintii Mucenici Proclu si Ilarie

Icoana Maicii Domnului numita „Prodromita” este una dintre icoanele facatoare de minuni, pastrate in Schitul romanesc Prodromu, in Sfantul Munte Athos. Praznuirea acestei icoane are loc in fiecare an, pe data de 12 iulie, cu priveghere de intreaga noapte. Schitul Prodromu mai pastreaza si alte icoane facatoare de minuni, printre care: icoana Sfantului Ioan Botezatorul si icoana Maicii Domnului Aparatoarea de Foc. Prodromita este una dintre icoanele nefacute de mana omeneasca, ci anume zugravite in chip minunat, prin dumnezeiasca randuire. Icoana a fost zugravita in chip minunat, in anul 1863, in Tara Romaneasca.

Troparul Icoanei Prodromita

Nascatoare de Dumnezeu pururea Fecioara, sfintei si dumnezeiestii icoanei tale cu dragoste si cu credinta inchinandu-ne, o sarutam multumind; caci prin ea celor credinciosi daruiesti cu adevarat tamaduiri sufletelor si trupurilor. Pentru aceasta graim catre tine: Slava fecioriei tale, slava milostivirii tale, slava purtarii tale de grija, ceea ce esti una binecuvantata!



Sfintii Proclu si Ilarie s-au nascut in cetatea Calipt din Asia. Ei au luat mucenicia in vremea imparatului Traian (98-117). Proclu era unchiul lui Ilarie si pentru ca a marturist ca este crestin a fost supus la multe chinuri.

„Care este neamul tau?” l-a intrebat judecatorul pe Proclu. Iar Procul i-a zis: „Neamul meu este Hristos, iar nadejdea mea Dumnezeu.” Cand judecatorul -a amenintat cu schingiuirile, Proclu a zis: „Daca tu, judecatorule, te temi sa nu calci porunca imparatului tau, de frica mortii acesteia trupesti cu care esti amenintat, oare cu atat mai mult nu suntem datori noi crestinii sa ne temem a calca porunca lui Dumnezeu, de frica sa nu cadem in moartea cea vesnica!”

In vreme ce Proclu era torturat, a venit si Ilarie inaintea judecatorului si i-a zis: „Si eu sunt crestin.” Dupa torturi prelungite, Proclu a fost rastignit pe o cruce, iar la trei zile de la moartea unchiului sau, Ilarie a fost decapitat.

Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

– Sfintei Veronica;

– Sfantului Cuvios Mihail Maleinul;

– Sfantului Mucenic Serapion cel Nou;

– Sfintilor Mucenici Andrei Stratilatul, Faust si Mina;

– Sfantului Mucenic Mamant.