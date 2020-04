Sfintii Apostoli Aristarh, Pud si Trofim (Denie)

Sfintii Aristarh, Pud si Trofim faceau parte din cei Saptezeci de Apostoli alesi de Mantuitorul.

Sfantul Apostol Aristarh a fost episcop al Apameei din Siria. Sfantul Apostol Apostol Pavel il aminteste in Epistola catre Coloseni precum si in cea catre Filimon. Sfantul Aristarh a fost arestat in Efes, impreuna cu Gaius, de multimea care se ridicase impotriva lui Pavel. Sfantul Apostol Pavel le scrie colosenilor: “Va imbratiseaza Aristarh, cel intemnitat impreuna cu mine” (Coloseni 4: 10). In Epistola catre Filimon, Pavel il numeste pe Aristarh impreuna-lucrator cu mine, asa cum ii numeste si pe Marcu, Dimas si Luca.

Sfantul Apostol Pud era din Roma. Sfantul Apostol Pavel il pomeneste o data in Epistola catre Timotei ( II Timotei 4: 21). La inceput, casa lui Pud a fost un liman al celor mai de frunte apostoli, iar mai tarziu ea a devenit un locas de inchinare, numita Biserica Pastorilor.

Sfantul Apostol Trofim, potrivit Faptelor Apostolilor (Fapte 20:4), era originar din Asia. Acesta l-a insotit pe Apostol in calatoriile lui. In Epistola a doua catre Timotei Sfantul Apostol Pavel afirma: “Pe Trofim l-am lasat in Milet, fiind bolnav “(II Timotei 4: 20). Sfintii Aristarh, Pud si Trofim au murit prin decapitare, impreuna cu Sfantul Apostol Pavel, in timpul persecutiei lui Nero.

Tot astazi, facem pomenirea:

– Sfantului mucenic Crescent cel din Mira Lichiei;

– Sfintelor mucenite Vasilisa si Anastasia;

– Preacuviosului Leonid episcopul Atenei;

– Sfintilor mucenici Teodor preotul si Pavsolipic;

Maine, 16 aprilie, facem pomenirea Sfintelor Mucenite Agapia, Irina si Hionia.

Sursa: CrestinOrtodox.ro