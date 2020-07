Sfanta Mucenita Eufimia este praznuita in fiecare an pe saisprezece septembrie, ziua muceniciei sale. Sfanta Eufimia a trait in timpul imparatului Diocletian (284-305) si a fost ucisa pentru ca a marturist credinta in Hristos. In data de unsprezece iulie facem pomenire de minunea petrecuta la sfintele sale moaste. Pentru a se descoperi daca invatatura cu privire la cele doua firi din Hristos este adevarata, Sfintii Parinti au scris intr-o carte dreapta credinta – in Hristos sunt doua firi, unite intr-un mod neamestecat, neschimbat, neimpartit si nedespartit si ereticii si-au scris intr-o alta carte invatatura lor si le-au pus pe amandoua pe pieptul Sfintei Eufimia. Dupa putine zile, au deschis din nou racla si au vazut ca la picioarele ei se afla cartea ereticilor, iar cea a Sfintilor Parinti in mainile ei.

Troparul Sfintei Eufimia

Mieluseaua Ta, Iisuse, Eufimia, striga cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc si pe Tine cautandu-Te, ma chinuiesc si impreuna ma rastignesc, si impreuna cu Tine ma ingrop cu Botezul Tau; si patimesc pentru Tine, ca sa imparatesc intru Tine; si mor pentru Tine, ca sa viez pentru Tine; ci, ca o jertfa fara prihana, primeste-ma pe mine, ceea ce cu dragoste ma jertfesc Tie. Pentru rugaciunile ei, ca un milostiv, mantuieste sufletele noastre.

Tot astazi, facem pomenirea:

– Sfantului Mucenic Chindeu, prezbiterul;

– Sfantului Cuvios Leon din Mandra;

– Sfantului Mucenic Marchian;

– Sfantului Mucenic Martiroclis;

– Sfintei Olga, imparateasa Rusiei;

– Sfantului Cuvios Nicodim

– Sfantului Cuvios Mucenic Nicodim.

Maine facem pomenirea Sfintii Mucenici Proclu si Ilarie.