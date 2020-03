Sfanta Mucenita Evdochia era originara din cetatea Heliopolis, din provincia Liban (Frigia), si a trait in timpul imparatului Traian. O buna parte a vietii si-a petrecut-o in desfranare, agonisind o avere insemnata. Schimbarea sa launtrica s-a petrecut in chip minunat, datorita monahului Gherman. In urma convorbirilor duhovnicesti cu acesta, Evdochia a luat hotararea de a primi Botezul. Dupa ce a fost botezata de catre Teodot, episcopul cetatii, ea si-a impartit toata averea saracilor, apoi s-a calugarit. In manastire s-a daruit celei mai aspre vietuiri, in desavarsita ascultare, in posturi, privegheri, si rugaciuni. Nu dupa mult timp, obstea manastirii a cerut-o stareta. Pentru pocainta sa adanca, Dumnezeu a invrednicit-o cu darul invierii mortilor. Cuvioasa a dobandit moarte muceniceasca, in timpul persecutiei din vremea lui Vincentiu, conducatorul cetatii Heliopolis.

Troparul Sfintei Evdochia

Mieluseaua Ta, Iisuse Evdochia, striga cu mare glas: pe Tine, Mirele meu, Te iubesc si pe Tine cautandu-Te ma chinuiesc si impreuna ma rastignesc, si impreuna ma ingrop cu Botezul Tau; si patimesc pentru Tine, ca sa imparatesc cu Tine; si mor pentru Tine, ca sa viez pentru Tine; ci ca o jertfa fara prihana, primeste-ma pe mine ceea ce cu dragoste ma jertfesc Tie. Pentru rugaciunile ein, ca un milostiv, mantuieste sufletele noastre.

Tot astazi, Biserica face pomenirea:

– Sfintei Domnina din Cir;

– Sfintei Mucenite Antonina;

– Sfintilor Marcel si Anton;

– Sfintilor Mucenici Silvestru si Sofronie;

– Sfintilor Mucenici Nestorian si Tribimiu;

– Sfintilor Mucenici Harisie, Nichifor si Agapie;

– Cuviosului Agapie;

Maine, 2 martie, Biserica face pomenirea Sfantului Mucenic Teodot.

Sursa: CrestinOrtodox.ro