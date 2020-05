Sfanta Mucenita Teodosia din Tir

Sfanta Teodosia a fost originara din Tir (Fenicia). Potrivit lui Evsevie, episcopul Cezareei Palestinei, martor ocular, Sfanta Teodosia s-a apropiat de crestinii inchisi in temnita pentru ca nu mai jertfeau idolilor si i-a intarit in mucenicia lor. Din aceasta cauza, sfanta a fost dusa de soldatii care pazeau temnita inaintea judecatorului. Acesta auzind cele intamplate, a poruncit sa i se lege o piatra de gat si sa fie aruncata in mare. Prin purtarea de grija a lui Dumnezeu, ingerii au adus-o la mal nevatamata.

Cand ea s-a infatisat inaintea judecatorului, purtand in maini piatra care fusese legata de grumajii ei, el a poruncit ca sa i se taie capul. In urmatoarea noapte, Teodosia s-a infatisat parintilor ei inconjurata de o lumina cereasca negraita, si de multe alte fecioare, si ele mantuite, si le-a zis: „Vedeti voi ce mare este slava si harul Hristosului meu, de care voiati sa ma lipsiti?” Ea a rostit catre parintii ei aceste cuvinte, pentru ca acestia o oprisera sa-si marturiseasca pe fata credinta in Hristos si sa se faca mucenica.

Teodosia a luat cu cinste cununa marturisirii in anul 308, la varsta de numai 18 ani.

Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

– Sfintei Cuvioase Mucenite Teodosia din Constantinopol;

– Sfantului Cuvios Mucenic Olivian;

– Sfantului Cuvios Alexandru, papa al Alexandriei;

– Sfantului Mucenic Nan.

Maine, facem pomenirea Sfintilor Cuviosi Isaachie Marturisitorul si Varlaam.

Sursa: CrestinOrtodox.ro