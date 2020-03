Sfantul Benedict s-a nascut in Nursia, o provincie a Italiei, in anul 480 dupa Hristos, din parinti slaviti si foarte bogati. Primeste tunderea in monahism de la monahul Roman. Se retrage intr-un munte stancos unde va ramane intr-o pestera timp de peste trei ani. Sfantul Benedict din Nursia avea duhul inainte vederii, al vindecarilor, al scoaterii demonilor, al invierii mortilor; el se infatisa unora la mari distante pe fata; iar altora le aparea in vis. Odata Sfantul Benedict a vazut cu duhul ca paharul cu vin care i se pusese inainte este otravit. Cand l-a insemnat deasupra cu semnul sfintei cruci, paharul s-a spart in bucati.

A intemeiat douasprezece manastiri, in care a asezat cate doisprezece monahi in fiecare. A intemeiat randuiala monahala a Benedictinilor, ordin care exista si astazi in Biserica Romano-Catolica. Cuviosul Benedict si-a profetit sfarsitul cu sase zile inainte de a muri – a poruncit sa i se deschida groapa, a chemat obstea si dupa ce a sfatuit-o si-a dat sufletul in mainile lui Dumnezeu.

Viata Sfantului Benedict a fost scrisa de Sfantul Grigorie cel Mare sau Dialogul dupa marturiile celor patru ucenici ai acestuia: Constantin, Valentin, Simplicius si Onorat.

Parti din moastele Sfantului Benedict se afla la Manastirea Casino si la Manastirea Fleury din Franta.

Tot astazi, facem pomenirea:

– Sfantului Mucenic Alexandru din Pidna (Macedonia);

– Sfantului Cuvios Eushimon, episcopul Lampsacului.

Maine facem pomenirea Sfantului Mucenic Agapie.

sursa: crestinortodox.ro