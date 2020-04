Sfantul Eutihie, patriarhul Constantinopolului

Sfantul Eutihie s-a nascut in Frigia din parinti crestini. Potrivit Sfintilor Parinti, pe cand Eutihie era copil si se juca cu altii de varsta lui, jocul lor a fost acela de a scrie fiecare pe un zid numele lui, iar alaturi ceea ce vor fi ei in viata. Cand a venit randul lui, Eutihie a scris: „Eutihie – Patriarh”!

La 30 de ani, Eutihie a fost ales staret al unei manastiri din Amasia. La varsta de patruzeci de ani a fost trimis de Mitropolitul Amasiei ca delegat al sau la al V lea sinod ecumenic, tinut in Constantinopol in anul 553.

Cand s-a adus in dezbaterea Sinodului daca ereticii puteau fi dati anatemei dupa moartea lor, Eutihie a aratat ca da, acest lucru se poate, in baza cuvintelor dumnezeiesti de la Cartea a Treia a Regilor [sau Prima, dupa alte cronologii], 13: 1-8, si de la Cartea a Patra a Regilor [sau a Doua, dupa alte cronologii], 23:16. Cu prilejul acelui sinod imparatul Iustinian si Patriarhul Mina l-au indragit mult pe Eutihie. Patriarhul Mina l-a rugat pe imparat ca Eutihie sa ocupe scaunul patriarhal dupa moartea sa. Acest lucru se va intampla, Sfantul Eutihie pastorind Biserica lui Hristos in pace timp de doisprezece ani. Dupa acesti ani, imparatul Iustinian a cazut in erezia monofizita. Patriarhul Eutihie pentru ca s-a impotrivit ereziei, a fost exilat la manastirea lui cea dintai. Acolo Patriarhul Eutihie a ramas timp de alti doisprezece ani si opt luni.

El s-a aratat a fi facator de minuni, caci ii vindeca pe oameni de felurite boli doar cu rugaciunea si prin ungerea cu untdelemn sfintit. Dupa moartea imparatului Iustinian, a fost imparat Iustin. Acesta l-a rechemat pe Eutihie in scaunul patriarhal de la Constantinopol, in care Sfantul a ramas pana la moartea lui. Sfantul Patriarh Eutihie a trecut la cele vesnice in anul 582.

Troparul Sfantului Eutihie, Patriarhul Constantinopolului

Indreptator credintei si chip blandetilor, invatator infranarii te-a aratat pe tine turmei tale adevarul lucrurilor. Pentru aceasta ai castigat cu smerenia cele inalte, cu saracia cele bogate. Parinte ierarhe Eutihie, roaga pe Hristos Dumnezeu ca sa mantuiasca sufletele noastre.

Tot astazi, facem pomenirea:

– Sfantul Mucenic Irineu, episcop de Sirmium;

– Sfintilor o suta douazeci de mucenici din Persida;

– Sfintei Cuvioase Platonida;

– Sfintilor doi Mucenici din Ascalon;

– Sfantului Cuvios Grigore Sinaitul;

– Sfantului Cuvios Grigorie din Marea Lavra a Atonului.

Maine, facem pomenirea Sfantului Mucenic Gheorghe Marturisitorul, episcopul Mitilenei.