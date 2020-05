Sfântul Irodion de la Lainici, Sfinții Mucenici Timotei și Mavra

Sfantul Cuvios Irodion

Cuviosul Irodion s-a nascut in 1821, in Bucuresti si a primit la botez numele de Ioan. La varsta de 20 de ani, a intrat ca frate in Manastirea Cernica. Primeste ingerescul chip al calugariei pe 3 decembrie 1846, sub numele de Irodion.

In septembrie 1850 staretul sau, Calinic, este hirotonit episcop la Ramnicu Valcea. Cu acest prilej, Calinic ia cu sine, alaturi de alti vietuitori si pe Irodion. In anul 1854 il numeste staret al schitului Lainici. A pastorit cu mici intreruperi 41 de ani, intre anii 1854-1900.

Mentionam ca dupa moartea duhovnicului Sfantului Calinic, Irodion devine din ucenic, duhovnic al Sfantului Calinic.

Cuviosul Irodion a trecut la cele vesnice pe 3 mai 1900.

Sfintii Mucenici Timotei si Mavra au dobandit moarte martirica la anul 286, in vremea persecutiilor din timpul imparatului Diocletian. Sfintii Mucenici Timotei si Mavra erau casatoriti de numai doauzeci de zile atunci cand au fost prinsi si dusi inaintea guvernatorului cetatii Tebaida, Arianus.

Acesta intrebandu-l pe Timotei cine este, mucenicul a raspuns ca este crestin si ca fusese citet in biserica. Atunci guvernatorul a incercat sa-l intimideze, aratandu-i toate instrumentele de tortura ce se gaseau la fata locului. Insa Timotei, l-a intrebat la randul sau pe guvernator cum de nu vede multimea ingerilor din jurul sau care il intaresc.

Din acea clipa, Arianus a poruncit ca Timotei sa fie supus la numeroase chinuri. La patimirile sfantului a fost de fata si sotia sa Mavra, care a marturisit la randul ei credinta in Hristos.

Dupa multe alte torturi, Timotei si Mavra au fost rastigniti fata in fata. Au ramas astfel timp de zece zile, graind unul catre celalat si intarindu-se, iar apoi au trecut la cele vesnice.

Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

– Sfintilor Mucenici Diodor si Rodopian;

– Sfantului Cuvios Petru, Episcopul Argosului.

– Sfintilor douazeci si sapte de mucenici.

– Sfantului Cuvios Teodosie, egumenul Lavrei Grotelor din Kiev;

Maine, 4 mai, facem pomenirea Sfintei Mucenite Pelaghia.

sursa: crestinortodox.ro