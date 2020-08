Sfantul Mucenic Agatonic a fost cetatean al Nicomidiei. A convertit la crestinism pe multi pagani. Din porunca imparatului Maximian (284-305), comisul Evtolmie ajunge in Nicomidia. Aici, afland ca principele Nicomidiei devenise crestin, a poruncit ca acesta sa fie exilat in Tracia. Din cauza lui Evtolmie au pierit multi crestini, dintre acestia ii amintim pe Zinon, Teoprepie, Achindin si Severian. Sfantul Agatonic a fost ucis in localitatea Silviria, impreuna cu principele Nicomidiei si alti crestini.

Tot astazi, facem pomenirea:

– Sfintei Mucenite Antuza si a Sfantului Mucenic Atanasie, episcopul;

– Mucenicilor Harisim si Neofit;

– Sfintilor Mucenici Irineu, Or si Oropsis.

Maine, facem pomenirea Sfantului Mucenic Lup.

Sursa: CrestinOrtodox.ro