Sfantul Mucenic Dorotei, episcopul Tirului

Sfantul Dorotei a trait in timpul domniei imparatului Liciniu. Sfantul Dorotei a fost episcopul Bisericii din cetatea Tir pana in vremea imparatului Iulian Apostatul, cand, din cauza refuzului de a jerfi idolilor, este ucis.

Sfantul Dorotei a fost o persoana care a avut parte de o educatie aleasa in tinerete. De-a lungul vietii sale, invatatura sa a fost pusa in slujba Bisericii. El a scris foarte multe carti in greaca si in latina. Cea mai cunoscuta scriere a lui este Syntagma greco-latina.

Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

– Sfintilor Mucenici Marchian, Nicandru, Iperehie, Apolon, Leonid, Arie, Gheorghe, Selneniad, Irineu si Pamvon;

– Sfantului Mucenic Hristofor;

– Sfantului Mucenic Conon;

– Sfantului Mucenic Marcu din Hios.

Maine, facem pomenirea Cuviosului Visarion.

