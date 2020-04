Sfantul Mucenic Gheorghe s-a nascut in Capadocia, intr-o familie crestina, si a trait in timpul domniei imparatului Diocletian. Inca de tanar ramane fara tatal sau, care a murit marturisind credinta crestina. Impreuna cu mama sa, se muta in Palestina. Urmeaza cariera militara, ajungand comandant in armata imparatului Diocletian. In anul 303, cand imparatul a inceput persecutiile impotriva crestinilor, Sfantul Gheorghe a marturisit chiar inaintea lui Diocletian credinta in Hristos.

Dupa ce a fost supus la numeroase chinuri, a fost condamnat la moarte prin decapitare in anul 303, in ziua de 23 aprilie. Tot acum, au primit moarte muceniceasca Glicherie, Valeriu, Donat, Terin si Alexandra, sotia imparatului Diocletian, care trecusera la credinta crestina, dupa ce, pentru rugaciunile Sfantului Gheorghe, Dumnezeu a inviat un mort. Si dupa moarte, sfantul s-a aratat facator de minuni fiind grabnic ajutator celor ce il cheama in rugaciuni.

Evlavia crestinilor pentru Sfantul Mucenic Gheorghe se vede si astazi in numarul mare de biserici si manastiri care ii sunt inchinate, precum si prin numarul insemnat de oameni care ii poarta numele.

Troparul Sfantului Gheorghe

Ca un aparator al celor robiti si celor saraci ocrotitor, celor bolnavi doctor, imparatilor ajutator, Purtatorule de biruinta, Mare Mucenice Gheorghe, roaga pe Hristos Dumnezeu sa mantuiasca sufletele noastre.

Tot astazi, facem pomenirea:

– Sfantului Mucenic Valerie;

– Sfintilor Mucenici, Anatolie si Protoleon;

– Sfantului Mucenic Atanasie;

– Sfantilor Mucenici Glicherie, Donat si Terinos;

– Sfantul Noul Mucenic Gheorghe;

– Sfantului Noului Mucenic Lazar Bulgarul;

Maine, 24 aprilie, facem pomenirea Sfintilor Ierarhi Marturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici si Iosif din Maramures.