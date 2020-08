Sfantul Mucenic Miron

Sfantul Miron preotul a trait in Ahaia, in timpul imparatului Deciu (249-251). O multime de pagani a intrat in biserica in care slujea Sfantul Miron, in ziua praznuirii Nasterii Domnului, cu scopul de a-i prinde pe crestini si a-i supune la chinuri. Pentru ca a refuzat sa aduca jertfa idolilor, Sfantul Miron a fost aruncat in foc si i-a fost luata pielea de pe trup. A fost dus in cetatea Cizicului si acolo i s-a taiat capul.

Tot astazi, facem pomenirea:

– Sfintilor Mucenici Straton, Filip, Evtihian si Ciprian;

– Sfintilor Mucenici Tirs, Levchie, Coronat, cu sotiile lor.

Maine, facem pomenirea:

– Sfintilor Mucenici Flor, Lavru, Polien si Leon;

– Sfantului Ioan de Rila – ocrotitorul Bulgariei

sursa: CrestinOrtodox.ro