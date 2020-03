Sfantul Teofilact Marturisitorul, episcopul Nicomidiei

Sfantul Teofilact a ales viata monahala in momentul alegerii lui Tarasie ca patriarh al Constantinopolului. Sfantul Tarasie il va unge pe Teofilact episcop in Nicomidia. El se va arata celor din Nicomidia binefacator al celor aflati in dureri, necazuri si nevoi.

Dupa moartea lui Tarasie, la conducerea imperiului a venit iconoclastul Leon. Sfantul Teofilact i-a cerut imparatului sa pastreze credinta crestina nealterata, inclusiv cinstirea sfintelor icoane, dar vazand ca imparatul nesocoteste adevarul, i-a prorocit: „O, imparate, vei cadea cu cadere naprasnica si mare, si nu vei gasi pe nimeni care sa te scape de ea!”. Din cauza acestor cuvinte, Sfantul Teofilact a fost scos cu nelegiuire din scaun si alungat in exil, unde a petrecut timp de treizeci de ani in cele mai mari lipsuri, necazuri si umilinte, si unde in cele din urma si-a dat sufletul in mana lui Dumnezeu.

Moastele sale au fost aduse in Nicomidia, in biserica zidita de el, in vremea imparatesei Teodora si a patriarhului Metodie.

Tot astazi, facem pomenirea:

– Sfantului Ierarh Pavel Marturisitorul;

– Sfantului Apostol Ermis;

– Sfintilor Mucenici Dion si Dometie.

Maine, 9 martie, facem pomenirea Sfintilor 40 de Mucenici din Sevastia.

Sursa:CrestinOrtodox.ro