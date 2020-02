Sfintii Apostoli Arhip, Filimon si sotia sa, Apfia au trait in vremea imparatului Nero. Sfantul Arhip a fost episcop in cetatea Colose, din Frigia. Sfantul Filimon a fost convertit la crestinism de Sfantul Apostol Pavel, si in casa lui se adunau crestinii pentru a participa la rugaciunea comuna. Sfanta Apfia, sotia lui Filimon, randuia biserica din casa ei.

Cand paganii din Colose au serbat-o pe zeita Artemida, Arhip, Filimon si Apfia au fost prinsi in biserica de pagani, si au fost dusi inaintea ighemonului Artocles. Arhip refuza sa jertfeasca idolilor, fapt pentru care va fi ingropat pana la brau si ucis cu pietre. Sfintii Filimon si Apfia fiind supusi la multe chinuri, s-au savarsit muceniceste.

Troparul Sfantului Apostol Arhip

Apostole Sfinte, Arhip, roaga-L pe milostivul Dumnezeu sa daruiasca iertare de greseli sufletelor noastre.

Tot in aceasta zi, facem pomenirea cuvioasei maicii noastre, Filoteia din Atena.

Sfanta Mucenita Filoteia s-a nascut in Atena, in anul 1522. S-a nascut ca rod al rugaciunii parintilor ei Syriga si Angelos Benizelos. A primit la botez numele Revula. Dupa trei ani de casatorie, sotul ei a murit iar ea a hotarat sa intre in monahism.

A infiintat o manastire de maici cu hramul Apostolului Andrei Cel Dintai Chemat. Aici ii va adaposti pe crestinii care nu au lepadat credinta in Hristos si urmau a fi omorati. Este batuta de turci si amentintata cu moartea in cazul in care nu va renunta la credinta in Hristos.

In ajunul praznicului Sfantului Dionisie Areopagitul, este torturata de turci, fiind lasata din mainile lor mai mult moarta decat vie. Plangand de durere, surorile manastirii au luat trupul insangerat al sfintei mucenite si l-au dus la Kalogreza, unde a facut trecerea catre cele vesnice la 19 februarie 1589.

Tot astazi, face pomenirea:

– Sfintilor Mucenici Maxim;

– Teodot, Isihie si Asclepiodota;

– Sfantului Cuvios Conon;

– Sfantului Cuvios Ravula;

– Sfintilor Cuviosi Marturisitori Evghenie si Macarie;

Maine, 20 februarie, facem pomenirea Sfantului Leon, episcopul Cataniei.

