Sfintii Apostoli Iason si Sosipatru

Sfintii Iason si Sosipatru au facut parte din cei Saptezeci de Apostoli ai Mantuitorului. Despre Sfintii Apostoli lason si Sosipatru aflam din Epistola catre Romani a Sfantului Apostol Pavel, unde acesta ii numeste de un neam cu el (Romani 16;21).

Sfantul Apostol Iason a fost numit Episcop al orasului Tars de catre Sfantul Apostol Pavel, in timp ce Sfantul Apostol Sosipatru a fost hirotonit Episcop in Iconium. Acesti doi Apostoli au ajuns sa predice cuvantul Evangheliei in Insula Corfu, unde au ridicat o biserica in cinstea Sfantului Arhidiacon Stefan. Afland de activitatea lor misionara, regele insulei i-a trimis in inchisoare, unde au fost inchisi impreuna cu sapte talhari. Apostolii le-au propovaduit acestora invatatura lui Hristos si i-au adus la dreapta credinta. Auzind despre schimbarea talharilor, regele a poruncit ca acestia sa fie omorati. In acest fel, cei sapte talhari au luat cununa muceniciei.

Cand regele ii tortura pe Sfintii Apostoli lason si Sosipatru, fiica lui, fecioara Cherchira, privea patimirile lor. In acel moment s-a declarat si ea crestina. Regele a poruncit apoi ca ea sa fie inchisa in temnita. Vazand ca fiica sa nu doreste sa se lepede de credinta in Hristos, regele a poruncit sa se dea foc temnitei in care era inchisa. Printr-o minune dumnezeiasca fecioara a ramas nevatamata. Vazand aceasta, regele a ordonat ca fiica lui sa fie omorata de catre arcasi. La scurta vreme insa, s-a intamplat ca regele sa moara, iar Sfintii Apostoli lason si Sosipatru au ramas in viata.

Noul rege al insulei primind Sfantul Botez, a oprit persecutiile impotriva crestinilor. Sfintii Apostoli lason si Sosipatru au predicat Evanghelia si au pastorit Biserica din Insula Corfu pana la sfarsitul vietii.

Tot astazi, facem pomenirea:

– Sfintilor Mucenici Dada, Maxim si Cvintilian;

– Sfintei Mucenite Cherchira;

– Sfintilor Mucenici Zinon si Vitalie;

– Sfantului Mucenic Eusebie;

– Sfintilor Apostoli Onisifor si Evod;

sursa: crestinortodox.ro