Sfintii Mucenici Trofim, Savatie si Dorimedont au trait in timpul imparatului Probus (276-282), un persecutor al crestinilor. Ei au sosit in Antiohia in toiul unui festival paganesc, cand se aduceau jertfe zeului Apolo. Pentru ca nu au participat la aducerea jertfelor, au fost judecati, torturati si aruncati in temnita. Trofim si Dorimedont au fost decapitati, iar Savatie si-a dat duhul in teminita.

Tot astazi, facem pomenirea:

– Sfantului Mucenic Ianuarie, episcop de Benevent;

– Sfantului Ierarh Teodor;

– Sfintilor Cuviosi Teodor, David si Constantin;

– Sfintei Mucenite Suzana.

Maine, facem pomenirea Sfantului Mare Mucenic Eustatie si sotiei sale, Teopista, cu cei doi fii: Agapie si Teopist.

